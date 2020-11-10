Öğretmen ve öğrencilerden duygulandıran 10 Kasım klibi

Türkiye’nin 7 bölgesinden Kastamonu’nun Cide ilçesine gelen 14 öğrenci, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılı nedeniyle özel bir klip hazırladı. Cide Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu Müzik Öğretmeni Mertcan Korucu öncülüğünde Kastamonu, Bartın, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kırıkkale ve Van’dan gelen 14 öğrenci ile 2 öğretmen, “Ata’ya Özlem” adlı klip hazırladı. Cide’nin doğal güzellikleri ile Gideros Koyu ve Küre Dağları Milli Parkı'nın da yer aldığı klipte öğrenciler, öğrenci ve öğretmenlerin enstrümanları eşliğinde Atalarına olan özlemlerini dile getirdi. Çekilen klip, sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine kısa sürede büyük beğeni toplandı.

Müzik Öğretmeni Mertcan Korucu, klipte 7 ilden gelen 14 öğrenci ile 2 öğretmenin yer aldığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü farklı bir şekilde anmak istediklerini kaydetti. Sosyal medyada paylaştıkları klibin kısa sürede beğeni topladığını aktaran Korucu, “Atamızın aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde ona olan özlem, saygı ve minnet duygumuzu yansıtan klibimizi Cide’mizin doğal güzellikleriyle bütünleştirerek halkımızla buluşturduk” diye konuştu.

(İHA)

