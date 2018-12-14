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Öğretmen ve öğrencilere diyabette beslenme semineri

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.12.2018 17:28 | Son Güncelleme

BURSA VM Medical Park Hastanesi’nde görevli Beslenme ve Diyet Uzmanı Enes Çağrı Kaleli, Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmen ve öğrencilerine diyabette beslenme konusunda bilgilendirme semineri verdi.

Öğretmen ve öğrencilere diyabette beslenme semineri

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- BURSA VM Medical Park Hastanesi’nde görevli Beslenme ve Diyet Uzmanı Enes Çağrı Kaleli, Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmen ve öğrencilerine diyabette beslenme konusunda bilgilendirme semineri verdi. Diyetisyen Kaleli, vücut ağırlığının korunması gerektiğine dikkat çekerek, "Bireye uygun vücut ağırlığı sağlanmalı ve sürdürülmeli" dedi.
VM Medikalpark Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Enes Çağrı Kaleli, Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde diyabet semineri verdi. Seminerde konuşan Diyetisyen Kaleli, yeterli beslenme ve vücut kitle indeksine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayıp, "Yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edilmeli. Bireye uygun vücut ağırlığı sağlanmalı ve sürdürülmeli. İnsülin veya ilaç zamanlarına ve dozlarına dikkat edilmeli .Yürüyüş gibi önerilen fiziksel aktivitelere özen gösterilmeli ve sigaradan uzak durulmalı" dedi.
DİYET ÜRÜNLERE DIKKAT
Diyabette beslenme konusunda püf noktaların olduğunu ve diyet ürünlere aldanılmaması gerektiğini vurgulayan Kaleli, "3 ana, 2-3 ara öğün şeklindeki bir beslenme düzeni öneriyoruz. Sadece karbonhidrat, yağ veya protein içeren bir düzen yerine her besin öğesinden yeterli miktarda olması kan şekerinin de dengeli ilerlemesinde önemli. Saat kaçırmamak ve öğünlerin arasını 2,5- 3 saat tutmak, temel kurallardandır. Enerji içerenler fazla tüketildiğinde kan şekerini yükseltebilir. Diyet ürünler ise adına aldanılıp kullanılmamalı. Diyet ürünün içeriğinin bize uygun olup olmadığına bakılmalı. Dünya Sağlık Örgütü aspartam, sakkarin ve asesulfam-k gibi enerji içermeyen tatlandırıcıların az miktarda kullanılmasının zararı olmayacağını bildirmiştir" ifadelerini kullandı.

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