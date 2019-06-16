Müzikten, sanattan hiç kopmadığını, bu yeteneğiyle çocuklara ulaşabilmeyi istediğini dile getiren Menemencioğlu, "Bir albüm yapalım ve bu albümden elde edilecek tüm gelirleri köy okullarındaki çocuklara enstrüman almak için kullanalım düşüncesiyle yola çıktık." dedi.

Bu kapsamda 23 Nisan'da "3 Hece" isimli albüm çıkaran Menemencioğlu, tüm gelirini köy okullarındaki çocuklara enstrüman almak için kullanacağı albümün ilk klibini de öğrencileriyle çekti.

Öğrencilerinin isteği üzerine albümdeki bir şarkıya klip çekmeye karar verdiğini ifade eden Menemencioğlu, klipte 100 öğrencisinin rol aldığını anlattı.

- "Bir ağabey gitar getirmişti, onunla müziğe başladım dese yeter"

Klipte, okuldaki 5 ve 7'nci sınıf ile mezun öğrencilerinin yer aldığını bildiren Menemencioğlu, "Çocuklar çok mutlu. O kadar heyecanlılar ki bir aydır bugünü bekliyorlar. Onların heyecanını görmek bile beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Köy okullarındaki öğrencilerin olanaklarının kısıtlılığı, enstrümanlara, sanata ulaşmada şehirlerdeki akranlarına göre dezavantajlı olması nedeniyle onlara destek vermek istediğini vurgulayan Menemencioğlu, şöyle devam etti:

"Benim elimden gelen müzik. Köy çocukları gitarla, piyanoyla tanışsın istiyorum. Belki aralarından ileride başarılı bir piyanist, viyolacı, dünyaca ünlü bir müzisyen çıkacak. İleride 'Ben okuldayken bir ağabey bana gitar getirmişti, onunla müziğe başladım' dese benim için yeterli. Tek amacım bu. Eğitimcilik sanıyorum böyle bir şey, bunu hissettiriyor bende."