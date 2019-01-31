Öğretmen ve öğrencileri lösemili çocuklar için saçlarını bağışladı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da özel bir teknik kolejin öğretmeni Çiğdem Akan ve öğrencileri, lösemili çocuklara peruk yapılması için saçlarını bağışladı. Öğretmen Çiğdem Akan, "Saç bağışı bu hastalıkta çok önemli ve uzun bir süreç. Biz bir mutluluk yaratmak istedik. İnşallah bunu başaracağız" dedi.

Afyonkarahisar'daki özel bir kolejde tarih öğretmeni olan Çiğdem Akan, kanser tedavisi sonucu saçsız kalan özellikle çocuk hastalar için saçlarını bağışlama kararı aldı. Çiğdem Akan uzattığı saçlarını kestirip peruk yaptırıp bağışlarken, bunu gören 6 öğrenci de öğretmenlerini örnek alarak saçlarını bağışladı. Saçlarının 30 santimlik bölümünü kuaförde kestiren öğrenciler, bunları da Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Onkoloji Hastanesi'ne kargo aracılığıyla gönderdi. Saçların burada peruk haline getirilerek, kanser tedavisi gören çocuk hastalara verileceği belirtildi.

'ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİK'

Öğretmen Çiğdem Akan, kanser hastası çocukların yüzünü güldürmek için saçlarını uzatarak bağışladığını söyledi. Akan, "Çağımızın hastalığı kanser. Yakın çevremdeki insanların yaşadığı bu hastalık nedeniyle böyle bir düşünce oluştu. Hastalığın tedavi sürecinde kullanılan ilaçlar, kemoterapi, saçların dökülmesine neden oluyor. Saç dökülmesi manevi sıkıntılara yol açabiliyor. Bununla ilgili bazı sosyal projelerin varlığını keşfettim. Boya gibi yapay ilaçların kullanılmadığı orijinal saçlardan peruk yapıldığını öğrendim. Ben de böyle bir projeyi başlatmak istedim. Öncelikle kendi saçlarımı kestirip öğrencilerime gösterdim, anlattım projeyi. Onlar da bana destek oldu. Birçok öğrencimiz saçlarını kestirdi. Biz de lösemili çocuklara peruk olması, onların yüzünde gülümseme yaratmak için böyle bir proje yaptık" dedi.

'SAÇLARIMIZI GAZİANTEP'E GÖNDERDİK'

Kesilen saçların Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara gönderildiğini aktaran Akan, saçların hastanede çocuklara eğitim veren öğretmen Nesibe Gerek tarafından alınacağını anlattı. Çiğdem Akan, "Haberlerde gördüm. Nesibe Hanım, Onkoloji Hastanesi'nde çocuklara sınıf öğretmeni olarak eğitim veriyor. Öncelikle kendisiyle iletişim kurdum. Saçlarımı bağışlamak istediğimi ve çocuklara peruk yaptırmak istediğimizi söyledik ve bağlantı kurduk. Bunun için de saçlarımızın en az 30 santim olması gerekiyordu. O yüzden uzatmaya başladığımda, 'Neden uzatıyorsun artık saçlarını kestirsen' gibi tepkiler aldım ama bağışlamak istediğimi söyleyince ve öğrencilerime bunu anlatınca tepkiler çok iyiydi. Herkes destek olmak istedi, hatta benimle birlikte uzatanlar ve kestirmek isteyenler oldu. Saç bağışı bu hastalıkta çok önemli ve uzun bir süreç. Biz bir mutluluk yaratmak istedik. İnşallah bunu başaracağız öğrencilerimle birlikte" diye konuştu.

'ÖĞRETMENİM BENİM FİKRİMİ DEĞİŞTİRDİ'

11'inci sınıf öğrencisi Şeydanur Koçer, saçlarını kesme gibi bir fikri olmadığını, fakat öğretmeniyle görüştükten sonra fikrini değiştirdiğini söyledi. Koçer, "Bu proje içime sindi ve hemen kestirdim. Saçlarımın gideceği yer çok güzel bir yer. Birilerinin mutluluğuna sebep olacaksam, çok güzel bir şey bu" dedi.

'BAŞKA ÇOCUKLAR MUTLU OLSUN'

12'nci sınıf öğrencisi Beyza Görgülü, annesine bir ay önce kanser tanısı konulduğunu anlatarak, annesiyle birlikte 1 ay hastanede yattığını kaydetti. Görgülü, "Annem hastanede ilaç tedavisi gördü. O yüzden annemin saçları döküldü ve kestik. Bu duruma hassas olduğum için saçlarımı kestirdim. Başka çocuklar mutlu olsun diye kestirdim. Biz mutlu olamadık diye böyle bir şey yaptım" diye konuştu.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Projeye saçlarını kestirerek destek olan 11'inci sınıf öğrencisi Dilara Canan, saçlarını çok sevdiğini ve günlük baktığını söyledi. Öğretmenlerinin projeden bahsetmesiyle saçlarını kestirmeye karar verdiğini anlatan Canan, "Öğretmenimiz 'çocuklar mutlu olacak' dediğinde katılmak istedim. Açıkçası böyle bir projede yer alacağım için çok mutlu oldum" dedi.

'BAŞKASININ MUTLULUĞU OLMAK GÜZEL BİR ŞEY'

12'nci sınıf öğrencisi Begüm Örten de, "Saçım uzun olduğu için kestirdiğim zaman arkadaşlar tepki gösterdi. Ama bu projede yer aldığım için çok mutlu oldum. Çünkü başkasının mutluluğu olmak güzel bir şey. Öğretmenim sayesinde bu projeye katıldım" şeklinde konuştu.