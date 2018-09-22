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Öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 08:27 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

Mesut ÇATAK-Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada biri öğretmen, diğer öğrenci 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.
Aksaray'da bulunan Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği üyeleri ve kentteki çeşitli okullardan öğrenciler, İstanbul'da düzenlenen Teknofest'e katılmak üzere midibüsle yola çıktı. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 68 S 0462 plakalı midibüs, saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez ilçesi Şirinyalı mevkiine geldiğinde, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. Bariyerler, midibüsün içerisine girdi.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan öğrencilerden Necati Enes Solak (13) olay yerinde yaşamını yitirdi. 4'ü öğretmen, 17 yaralı ise araçtan çıkarılarak hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan öğretmen Tufan Baydan (28) da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren öğretmen Abdullah Atar, "Genç Mucidler Derneği olarak çeşitli okullardan öğrencilerle Teknofest'e gidiyorduk. Lastik patlayınca önümüzde TIR vardı, TIR'a çarpmamak için son anda şoför manevra yaptı. Yol kenarına devrildik" dedi.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Bu yöne giden araçlar, D-100 karayoluna yönlendirildi. Midibüsün yoldan kaldırılmasının ardından karayolunda trafik, yaklaşık 3 saat sonra yeniden normale döndü.

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Öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralıÖğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralıÖğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralıÖğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

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