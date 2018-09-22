HABER

Öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 14:24 | Son Güncelleme

ÇOCUKLAR ÖĞRETMENEVİNE GETİRİLDİ Kocaeli'nin Körfez ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan çocukların bazıları, tedavilerinin ardından Körfez Öğretmenevi'ne getirildi.

Öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı (2)

ÇOCUKLAR ÖĞRETMENEVİNE GETİRİLDİ
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan çocukların bazıları, tedavilerinin ardından Körfez Öğretmenevi'ne getirildi. 7'nci sınıf öğrencisi Kenan Ergün, "Yolda giderken aniden bir ses duyduk. Kaptan 'tekerimiz patladı' dedi. Aniden sağa kırmak zorunda kaldık öndeki TIR'a çarpmamak için. Daha sonra sağa kırınca arabanın tekeri zaten patlak olduğu için araba yan yattı. Herkes koltuklardan yere düştü. Camlar patladı. Cam kırıkları bazılarımızın vücuduna saplandı. Benim de kulağıma saplandı. Daha sonra hocalar yerlerinden kalktıktan sonra imdat çekiçleriyle camları kırıp dışarı çıktık" dedi.
Lise 1'inci sınıf öğrencisi Salih Ülger ise, "Yola Aksaray'dan çıkmıştık. Çok az kalmıştı İstanbul'a. Bir saat kadar yolumuz vardı. Şoför değiştikten sonra diğer şoför sürüyordu. Sonra teker patladı. Sağa refüje doğru çarptı. Ben en sağda oturuyordum. Herkes benim üzerime düştü. Bende fazla yara yok. Ayağımda ufak bir şey var. Bir de yüzüme fırlayan cam geldi, o kadar" diye konuştu.
OĞLUNUN CENAZESİNİ ALDI
Kazada yaşamını yitiren Necati Enes Solak'ın Körfez Asri Mezarlığı'nda bulunan cenazesi, babası Muhammet Fatih Solak tarafından alındı. Polis memuru Muhammet Fatih Solak büyük üzüntü yaşarken, oğlunun cenazesini toprağa verilmek üzere Konya'ya götürdü.
Kazada ölen öğretmen Tufan Baydan'ın ise İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı (2)Öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı (2)Öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı (2)Öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı (2)

PARTNERÜnlü oyuncu seyirciyi tokatladıÜnlü oyuncu seyirciyi tokatladı
Belediyenin okula gönderdiği sıralar kabul edilmediBelediyenin okula gönderdiği sıralar kabul edilmedi
Yaz saati uygulaması bitiyor mu? Kış saati uygulaması ne zaman başlıyor?Yaz saati uygulaması bitiyor mu? Kış saati uygulaması ne zaman başlıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İlginizi Çekebilir

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor

Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaz saati uygulaması bitiyor mu? Kış saati uygulaması ne zaman başlıyor?

Yaz saati uygulaması bitiyor mu? Kış saati uygulaması ne zaman başlıyor?

Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Tekstil patronunun eşine yaptıkları kan dondurdu: İdrarını ve dışkısını...

Tekstil patronunun eşine yaptıkları kan dondurdu: İdrarını ve dışkısını...

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.