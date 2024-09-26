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  4. Öğretmen velilere isyan etti! Defteri masaya vura vura anlattı... 'Annelerim siz şaka mısınız?'

Öğretmen velilere isyan etti! Defteri masaya vura vura anlattı... 'Annelerim siz şaka mısınız?'

26.09.2024 11:15
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Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
26.09.2024 11:15
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Bu ay itibarıyla 2024- 2025 eğitim ve öğretim hayatı başladı. Öğrenciler okul sıralarında yerini alırken, öğretmenlerin de velilerden küçük ancak dikkat gerektiren bazı ricalarda bulundu. Özellik henüz okula yeni başlayan birinci sınıflar için okula alışmak daha zor iken, öğretmenler ise öğrencilerinin defterlerinin etiketli olmaması nedeniyle tanımakta güçlük çekti. Bu nedenle bir öğretmen, velilerden istediği talep yerine gelmeyince, videolu olarak isyan etti.

Okulların açılmasıyla birlikte okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri de okulda yerlerini aldı. Bir öğretmen, birinci sınıf öğrencilerinin velilerine defterleri kaplı ve isim, soyismin yazdığı etiketi ile birlikte olmasını talep etti. Ancak günlerdir talebin yerine gelmemesi üzerine defterin kime ait olduğunu anlayamadı. Bunun üzerine öğretmen, velilere bir videoyu göndererek duruma isyan etti.

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‘‘ANNELERİM SİZ ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ?’’

Öğretmen velilerden etiket ve kaplı defter talebinin yerine gelmemesi nedeniyle, etiketi ve cildi olmayan bir defteri alarak ‘Annelerim siz şaka mı yapıyorsunuz?’ diyerek sitem etti. ‘‘Kaç gündür bu defterler etiketli ve kaplanmış gelecek diyorum. Ben bu defter kimin tanıyamıyorum’’ diyen öğretmen, sınıfa defterin kime ait olduğunu sordu, ancak kimseden ses çıkmadı.

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'KİMİN BU DEFTER?'

Videonun ilerleyen saniyelerinde birinci sınıf öğrencilerine defterin kime ait olduğunu sordu ancak kimseden ses çıkmayınca ‘‘Soruyorum sınıfa 'kimin bu defter?' diye, bakın ses çıkmıyor. Ya neden etiketlenmiyor, neden kaplık yok? Kaç gün oldu, kaç kere söyleyeceğim?" sözleriyle talebini yeniden dile getirdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcılarının kimileri öğretmenin bu davranışı desteklerken, kimileri ise, öğretmenin haklıyken haksız duruma düştüğünü, durumu olmayan aileleri de düşünmesi gerektiği yorumunu yaptı.

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Öğretmen okul defter etiket isyan sınıf veli
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