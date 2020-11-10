HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Öğretmende koronavirüs çıktı, okulda eğitime 4 gün ara verildi

Öğretmende koronavirüs çıktı, okulda eğitime 4 gün ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 14:51 | Son Güncelleme

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki ortaokulda, bir öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine eğitime 4 gün ara verildi.

Öğretmende koronavirüs çıktı, okulda eğitime 4 gün ara verildi

İlçeye bağlı Zaferimilli Ortaokulu'nda görevli bir öğretmene, dün Aybastı Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi yapıldı. Öğretmenin test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine okulda eğitim-öğretime 4 gün süreyle ara verildi.

Aybastı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Zaferimilli Ortaokulu'nda görevli bir öğretmenimizin 9.11.2020 Pazartesi günü Aybastı Devlet Hastanesi’nde yaptırmış olduğu Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu anlaşılmıştır. Öğretmenimiz aynı gün okula hiç gitmemiştir. Öğretmenimizin en son 6.11.2020 Cuma günü maskeleri takılı bir şekilde birlikte yolculuk yaptığı servis aracındaki 11 öğretmenimizin filyasyon ekibinin görüşmeleri ve yerinde incelemeleri neticesinde karantinaya alınmasına karar verilmiştir. Okulumuz öğrencileri ve o gün araçta olmayan öğretmenler ile diğer personeller karantinaya alınmamıştır. 16 Kasım -20 Kasım 2020 tarihleri arasından ara tatil olacağı için öğretmenlerin karantinada olacağı 14 günlük sürede okulumuz öğrencileri için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından eğitime 10 Kasım -13 Kasım 2020 tarihleri arasında ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Köpeklerden kaçan dağ keçisi kayalıklara tırmandıKöpeklerden kaçan dağ keçisi kayalıklara tırmandı
Kızına uyuşturucu veren anne cinayetle suçlandı Kızına uyuşturucu veren anne cinayetle suçlandı
En Çok Okunan Haberler
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
'Birkaç gün içinde Dağlık Karabağ'ın tamamını kaybedecektik'
'Birkaç gün içinde Dağlık Karabağ'ın tamamını kaybedecektik'
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Diğer Haberler
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Öğretmende koronavirüs çıktı, okulda eğitime 4 gün ara verildi
Öğretmende koronavirüs çıktı, okulda eğitime 4 gün ara verildi
Şaşkına çeviren görüntü! Cevizin içine gizlemişler
Şaşkına çeviren görüntü! Cevizin içine gizlemişler
Samsun Valiliği'nden '10 Kasım' açıklaması
10 Kasımla ilgili haberlere Valilik'ten açıklama
Atatürk'e son veda! Bu kareleri ilk kez göreceksiniz
Atatürk'e son veda! Bu kareleri ilk kez göreceksiniz
Köpeklerden kaçan dağ keçisi kayalıklara tırmandı
Köpeklerden kaçan dağ keçisi kayalıklara tırmandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.