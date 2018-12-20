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Öğretmenden 13 yaşındaki öğrencisine taciz!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 15:21 | Son Güncelleme

13 yaşındaki ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen, 39 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde açıklama yapan küçük kızın annesi, “Benim kızım evin içinde babasına yaklaşmıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi. Öte yandan rehber öğretmeninin küçük kıza "Konuyu kapatalım, adın çıkmasın" dediği iddia edildi.

Öğretmenden 13 yaşındaki öğrencisine taciz!

15 Mayıs'ta 13 yaşındaki ilkokul öğrencisinin okulda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla sınıf öğretmeni 39 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık katılırken, mağdur'un annesi ve babası ile avukatları da salonda hazır bulundu.

'İTMİŞ OLABİLİRİM'

Sanık duruşmada, “Öğle arasında mağdur sınıfıma geldiğinde kendisine sarılmadım. Omuzuna dokundum, 4 çocuk ittiğimi söylüyor. İtmiş olabilirim, çünkü sınıfta kızmıştım ancak kesinlikle sarılma yok. Kendi öğrencilerim bile bana böyle bir şey söyleyemez” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

ŞOKE EDEN İDDİA

Duruşmada söz alan mağdurun babası“Olay günü kızım okulda nöbetçiydi. Sanığın sınıfına süt götürmesi için görevlendirildiğinde kızım sütü götüremeyeceğini söylemiş. Bunun üzerine kızım olayı rehber öğretmenine anlatmış, o da okul müdürüne söylemiş. Rehber öğretmeni kızıma ‘Kızım bu olayı biz kapatalım kimse duymasın, bu olayı kendi aramızda konuşacağız, senin adın çıkmasın’ demiş. Kızım olayı akşam eve gelince annesine anlatmış. Biz bu şekilde öğrendik” diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Mağdurun annesi de sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

HAKARET ETTİ

Müşteki'nin Avukatı, “Şikayetçiyiz. Mağdurla ben bizzat görüştüm, psikolojisinin etkilendiğini, duruşmaya gelemeyeceğini, bir sonraki duruşmaya katılabileceğini belirtti” diyerek mağduru bir sonraki celse hazır edeceklerini söyledi. Mahkeme, davayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi. Duruşma öncesinde açıklama yapan mağdurun babası:“Konuşmakta zorlanıyorum. Çocuğumu sınıfına çağırıp adını, soyadını sorarak çocuğuma ağza alınmayacak kelimeler söylüyor, hareketlerde bulunuyor. Çocuğum akşama kadar tacizine maruz kalıyor. Yani hep mazlum mu gidecek, hep çocuk mu zarar görecek. 12 yaşındaki bir çocuk bu” diyerek duruma tepki gösterdi.

'KIZIM BABASINA YAKLAŞAMIYOR'

Mağdurun annesi:“Adalet istiyorum. Bu çocuk sadece benim değil, herkesin çocuğu. 12 yaşındaki bir çocuğun hayatı söz konusu. Bilgi kirliliği yüzünden kızımı suçluyorlar, ‘iftira’ diyorlar. Kendilerini temize çıkarmak istiyorlar. Kızım artık dışarıya çıkmıyor. Benim kızım evin içinde babasına yaklaşmıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. 12 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatıyla oynamasınlar” dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdurun aynı okulda öğretmen olan sanığın isteği üzerine sınıfın kapısını açtığı, kimsenin olmadığı sınıfta sanığın mağduru kolundan tutarak kendisine doğru çektiği anlatıldı.

Mağdurun itiraz ettiği ancak sanığın cinsel istismar içerikli davranışlarını sonlandırmadığı, sınıfa üç öğrencinin girmesi ile sanığın mağduru bıraktığı anlatılırken, sanığın olay günü öğleden sonra mağduru öğrencilerin bulunduğu sınıfa çağırdığı ve cinsel tacize yönelik davranışlarda bulunduğu kaydedildi.

Mağdurun aynı gün sütleri dağıtmak için sanığın sınıfına tekrar gittiğinin belirtildiği iddianamede, mağdurun tekrar cinsel istismara maruz kaldığı vurgulandı. İddianamede, sanık hakkında "çocuğun zincirleme cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 39 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. İHA

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