Öğretmenden 13 yaşındaki öğrencisine taciz!

15 Mayıs'ta 13 yaşındaki ilkokul öğrencisinin okulda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla sınıf öğretmeni 39 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık katılırken, mağdur'un annesi ve babası ile avukatları da salonda hazır bulundu.

'İTMİŞ OLABİLİRİM'

Sanık duruşmada, “Öğle arasında mağdur sınıfıma geldiğinde kendisine sarılmadım. Omuzuna dokundum, 4 çocuk ittiğimi söylüyor. İtmiş olabilirim, çünkü sınıfta kızmıştım ancak kesinlikle sarılma yok. Kendi öğrencilerim bile bana böyle bir şey söyleyemez” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

ŞOKE EDEN İDDİA

Duruşmada söz alan mağdurun babası“Olay günü kızım okulda nöbetçiydi. Sanığın sınıfına süt götürmesi için görevlendirildiğinde kızım sütü götüremeyeceğini söylemiş. Bunun üzerine kızım olayı rehber öğretmenine anlatmış, o da okul müdürüne söylemiş. Rehber öğretmeni kızıma ‘Kızım bu olayı biz kapatalım kimse duymasın, bu olayı kendi aramızda konuşacağız, senin adın çıkmasın’ demiş. Kızım olayı akşam eve gelince annesine anlatmış. Biz bu şekilde öğrendik” diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Mağdurun annesi de sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.