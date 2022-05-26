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Öğretmenden 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismar! 'iffet' savunması mahkeme başkanını bile çıldırttı

26.05.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, öğretmen Münir Yükselmiş (62), F.N.Ö. (14) adlı kıza cinsel istismar ve tacizde bulundu. Yükselmiş, mahkemedeki savunmasında, öğrencisinin erkek arkadaş edinmesinden dolayı iffetini korumak için kendi hayalini kurdurarak tatmin olmasını sağladığını, amacının öğrencisini korumak olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı, sanığa "Sen kimsin, iffet korumak gibi bir görevin mi var? Kaç öğrencinin iffetini korudun?" diyerek tepki gösterdi. İşte mide bulandıran olayın detayları!

Öğretmenden 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismar! 'iffet' savunması mahkeme başkanını bile çıldırttı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Okulda eğitim gören F.N.Ö. adlı kız çocuğu, geçen yıl halasına, okulda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi ile hafızlık öğretmeni Münir Yükselmiş'in, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, kimseye söylememesi için tehdit ettiğini, tehditle bu eylemlerini devam ettirdiğini söyledi. Anne ve babası ayrı olan, babaannesiyle birlikte yaşayan F.N.Ö., halasına öğretmeninin cinsel içerikli mesajlarını da gösterdi. Şikayet üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Yazışmalar da savcılığa delil olarak sunuldu. Gözaltına alınan Yükselmiş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, emekliye ayrıldı.

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83 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık soruşturması sonucu sanık Münir Yükselmiş hakkında 'zincirleme şekilde öğretici tarafından çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'zincirleme şekilde elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak öğretici tarafından çocuğa karşı cinsel taciz', 'zincirleme şekilde cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma', 'zincirleme şekilde konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'zincirleme şekilde tehdit' suçlarından 83 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, F.N.Ö.’nün psikologlar gözetiminde alınan ifadesine yer verildi. İfadesinde, en büyük hayalinin hafız olmak olduğunu söyleyen F.N.Ö., yaşadıklarını anlattı. F.N.Ö., Yükselmiş'in, telefonla tacizleri dışında yalnız olduğu zamanlarda eve gelerek cinsel istismarda bulunduğunu da kaydetti.

MAHKEME BAŞKANINDAN 'SEN KİMSİN' TEPKİSİ

Tutuklu Münir Yükselmiş'in, Ankara 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Sanık, savunmasında, F.N.Ö.'nün halasının kendisiyle birlikte olmak istediğini, bunu kabul etmeyince kendisine komplo kurulduğunu ileri sürdü. Yükselmiş, mağdurun iddia ettiği gibi yalnız olduğunda eve giderek cinsel istismarda bulunmadığını, dosyaya giren WhatsApp konuşmaları ve gece vakti saatlerce yapılan telefon görüşmelerinin hafızlık eğitimi için olduğunu iddia etti. Mesajlardaki cinsel içerikli yazışmaların sorulması üzerine Yükselmiş, öğrencisinin erkek arkadaşlar edinmesinden dolayı iffetini korumak için kendi hayalini kurdurarak tatmin olmasını sağladığını, amacının öğrencisini korumak olduğunu öne sürdü.

Mahkeme başkanı, "Sen kimsin, iffet korumak gibi bir görevin mi var? Kaç öğrencinin iffetini korudun?" diyerek sanığa tepki gösterdi. Yükselmiş, "Sadece F.N.Ö.'yü korudum" cevabını verdi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mağdurun sonraki celse dinlenmesine ve sanık Münir Yükselmiş'in tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Öğretmen Ankara
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