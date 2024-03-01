Öğretmenden 2 öğrenciye cinsel istismar! 'Keşke aynı yaşta olsak her şey farklı olur'

Mamak ilçesinde özel okulda öğretmen olan Ş.D., geçen yıl şubat ve mart aylarında öğrencisi E.S.K.'ye cinsel istismarda bulundu. Ş.D., daha sonra öğrenciye "Keşke aynı yaşta olsak her şey farklı olur" şeklinde mesaj attı. Ş.D., aynı dönemde M.Y.T. adlı öğrenciye de istismarda bulundu.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Öğrencilerin durumu ailelerine bildirmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretmen, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Ş.D., çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

OKUL DIŞINDA DA TAKİP ETMİŞ

Ş.D. hakkında 2 çocuğa yönelik eylemi nedeniyle 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan toplam 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Mahkemece kabul edilen iddianamede öğretmen Ş.D.'nin, öğrencilerini okul dışında da takip ettiği belirtildi. Ş.D., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





