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Öğretmenden 27 çocuğa cinsel istismar! Mahkemede şok sözler: 5 yıldır tutukluyum, çok uzun oldu

09.09.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da öğretmen olarak görev yaptığı ilkokulda 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada toplam 636 yıl hapis cezası alan Mahmut Aydın Köksar, dosyanın istinaftan dönmesi üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Köksar'ın mahkemede "5 yıldır içeride tutukluyum, çok uzun oldu beraatımı istiyorum" diye ifade verdiği öğrenildi. Duruşma dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ertelendi. İşte olayın detayları...

Öğretmenden 27 çocuğa cinsel istismar! Mahkemede şok sözler: 5 yıldır tutukluyum, çok uzun oldu

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir ilkokulda 5 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Mahmut Aydın Köksar, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediği gerekçesiyle, hiçbir indirim uygulanmadan toplam 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öğretmenlikten de menedilen Mahmut Aydın Köksar'a aynı dosya kapsamında geçen yıl bir çocuğa daha benzer suçu işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası daha verildi. Toplamda 636 yıl cezaya çarptırılan Mahmut Aydın Köksar'ın dava dosyası 6 çocuğun raporunun eksik olması nedeniyle istinaftan döndü.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Mahmut Aydın Köksar, bugün aynı dava kapsamında yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Köksar'ın SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekilleri, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma dosyadaki eksiklerin tamamlanması için 26 Ekim'e ertelendi.

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'5 YILDIR İÇERİDE TUTUKLUYUM, ÇOK UZUN OLDU'

Dava sonrasında açıklama yapan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Antalya Temsilcisi Füsun Ergün Öztürk, "5 yıldır çocuklarımızın mağdur edildiği bu davayı takip ediyoruz. İstismarcı '5 yıldır içeride tutukluyum, çok uzun oldu, beraatımı istiyorum' diye ifade verdi. 636 yıl ceza almış bu kişinin ömür boyu dışarı çıkmamasını istiyoruz. Yıllardır devam eden ve istinaftan dönen bu usullerin, eksiklerin tamamlanması için tekrar görülen davalar var. Bu dava da onlardan birisiydi. Çocuklarımızın evlerine artık mahkeme celpleri gitmesin, huzurla hayatlarına devam etsinler istiyoruz. Bir an önce 6 çocuğumuzun raporlarının tamamlanıp davanın sonuçlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Dava hakkında bilgi veren UCİM avukatlarından Ayşegül Atabeyli de "Bugün duruşmada tutukluluğun devamına karar verildi ve duruşma 26 Ekim'e ertelendi. Çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Mücadelemiz devam edecek" dedi.

(DHA)

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antalya cinsel istismar Öğretmen
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