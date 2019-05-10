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Öğretmenden 4'üncü sınıf öğrencisine tokat kamerada (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2019 21:05 | Son Güncelleme

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI Bolu'da Cumhuriyet İlkokulu'nda, öğretmen G.Y.'nin şiddet uyguladığı öğrencinin babası H.E., haberlerin ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı.

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI
Bolu'da Cumhuriyet İlkokulu'nda, öğretmen G.Y.'nin şiddet uyguladığı öğrencinin babası H.E., haberlerin ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı. Baba H.E. emniyetteki ifadesinde öğretmen G.Y.'den şikayetçi olmadığını söyledi. H.E.'nin, öğretmen ile görüştüğünü kendisinden özür dilediğini ve olayı aralarında hallettiklerini söylediği öğrenildi.
Görüntülerin yayınlanmasının ardından ifadeye çağrılan öğretmen G.Y.' nin ise olay nedeniyle çok üzgün olduğunu ve bir anlık boşlukta meydana geldiğini söylediği belirlendi. Öğretmen hakkında Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan idari soruşturma sürüyor.

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