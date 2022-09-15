HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Öğretmenden 5 öğrenciye cinsel istismar! Cezası belli oldu

Öğretmenden 5 öğrenciye cinsel istismar! Cezası belli oldu

15.09.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulu'nda, geçtiğimiz yıl sınıf öğretmeni Yüksel Özkan'ın (51), 5 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan Yüksel Özkan'ın cezası belli oldu. Mahkeme Özkan'a, her öğrenci için ayrı ayrı olmak üzere toplam 35 yıl 11 ay 6 gün hapis cezası verdi. İşte detaylar...

Öğretmenden 5 öğrenciye cinsel istismar! Cezası belli oldu

Kazım Orbay İlkokulu'na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Yüksel Özkan'ın, bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Harekete geçen ekipler, geçen yıl 14 Aralık'ta Özkan'ı gözaltına aldı. Olay sonrası okul önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

56c5886014ed5d38fdc35eaedbc2b5a1

Daha önce de taciz iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası alan Özkan'ın, Yargıtay'a itirazı nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği ortaya çıktı. Özkan hakkında 5 çocuk için ayrı ayrı 'çocuğun cinsel istismarı' iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

97992fbdf8e80314cdd692c091685fcd

HER ÖĞRENCİ İÇİN AYRI CEZA

Tutuklu yargılanan Özkan, bugün karar duruşmasında yeniden hakim karşısına çıktı. Son sözü sorulan Özkan, "Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Özkan'ı, her öğrenci için ayrı ayrı olmak üzere toplam 35 yıl 11 ay 6 gün hapis cezasına mahkum etti.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa'daki çocukları dönsün diye yaptı! 300 bin euro harcadı... 'Yapmasak geri gelmezlerdi'Avrupa'daki çocukları dönsün diye yaptı! 300 bin euro harcadı... 'Yapmasak geri gelmezlerdi'
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere "Müjde" diyerek duyurdu: Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacakSON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere "Müjde" diyerek duyurdu: Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacak
Son günlerin en çok konuşulan iddiasıydı! Gündem yaratacak mesajSon günlerin en çok konuşulan iddiasıydı! Gündem yaratacak mesaj
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Öğretmen Samsun öğrenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Buraya kadar! Mesut Özil'de beklenen oldu...

Buraya kadar! Mesut Özil'de beklenen oldu...

AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!

AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!

Mehmet Dinçerler takıları istedi mi? Açıklamalar arka arkaya geldi

Mehmet Dinçerler takıları istedi mi? Açıklamalar arka arkaya geldi

Başı ve kolları kopuk halde bulunmuştu! Yasak aşk çıktı: Birlikte olduklarını söyleyince...

Başı ve kolları kopuk halde bulunmuştu! Yasak aşk çıktı: Birlikte olduklarını söyleyince...

Sosyal medyada gündem olmuştu! Bakan Soylu'dan 'küfürleşme' yanıtı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Bakan Soylu'dan 'küfürleşme' yanıtı

Akşener, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın katıldığı toplantıda hareketli anlar!

Akşener, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın katıldığı toplantıda hareketli anlar!

İlginizi Çekebilir

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.