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Öğretmenden herkesi şaşkına çeviren hareket!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 16:59 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen öğretmen Cemile S.B. (38), 5’inci kattaki evinin balkonundan eşyaları aşağıya attı. Kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak eve giren polis, Cemile S.B.’nin kendisine zarar vermesini engelleyip, sakinleştirerek hastaneye sevkini sağladı.

Öğretmenden herkesi şaşkına çeviren hareket!

Eşinden bir süre önce boşanan ve daha önce Nazilil Halk Eğitim Merkezi’nde görev yaptığı öğrenilen Cemile S.B., bugün saat 09.30 sıralarında Ordu Caddesi’ndeki evinin balkonuna çıkıp, eline geçirdiği mutfak malzemeleri ve çeşitli eşyaları aşağıya fırlatmaya başladı. Komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine tedbir amacıyla 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ

Polis, psikolojik sorunları olduğu ve daha önce 2 kez aynı şekilde evdeki eşyaları sokağa fırlatan Cemile S.B.’yi ikna etmek için uzun süre çabaladı. Ancak, kadın ikna edilemedi. Bunun üzerine polis, 5’inci kattaki eve kapısını çilingir yardımıyla açtırarak girdi. Cemile S.B.’yi kendisine zarar vermemesi için etkisiz hale getiren polis, sakinleşmesini sağladı.

Bu sırada aşağıda hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan yalnız yaşadığı öğrenilen öğretmen, Nazilli Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Cemile S.B., ifadesine başvurulmak üzere Hürriyet Polis Merkezi’ne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın öğretmen sinir krizi

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