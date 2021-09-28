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Öğretmenden ilkokul öğrencisine sınıfta kötü muameleye soruşturma

28.09.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da ilkokulda öğrencisinin okulun ikinci gününde ağlayarak annesini istemesi üzerine sınıf öğretmeninin, "Terbiyesiz, ağla, ağla seni disipline yollayacağım. Sizi bana sayıyla mı verdiler" diyerek öğrenciye bağırdığı anların cep telefonu görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Öğretmenden ilkokul öğrencisine sınıfta kötü muameleye soruşturma

Olay, 7 Eylül Salı günü merkez Selçuklu ilçesinde bir ilkokulda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1’inci sınıfa başlayan A.Ç., sınıfta ağlamaya bağladı. Ağlayarak öğretmeninden annesini isteyen A.Ç., sınıf öğretmeni A.I. tarafından azarlandı. Sınıftaki bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ağlayan A.Ç, "İstemiyorum seni, ben annemi istiyorum" diyerek ağlamasının ardından öğretmen A.I., "Ağla, ağla seni disipline yollayacağım haberin olsun. Müdür bey de seni cezalandırsın. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler" dediği duyuluyor.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlkokul öğrencisine bağırarak azarlayan öğretmenin görüntüsünün paylaşımın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Selçuklu ilçemizdeki bir okulumuzda, öğrencisine karşı tutum ve davranışları medyaya yansıyan öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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