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Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! 'Karşı koymama rağmen 3 kez cinsel ilişkiye girdi'

26.02.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde lise öğrencisi A.A. (18), İngilizce öğretmeni K.D.'nin (43) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia edip şikayetçi oldu. Mağdur A.A., istismarın 18 yaşından önce, farklı zamanlarda olduğunu anlattı. A.A. "K.D., sarılarak ve dudağımdan öperek fiziksel tacizde bulundu. Karşı koymama rağmen 3 kez de cinsel ilişkide bulundu" dedi. K.D. gözaltına alınıp tutuklanırken, 2 kız öğrencinin daha K.D. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. İşte olayın detayları...

Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! 'Karşı koymama rağmen 3 kez cinsel ilişkiye girdi'

Lise son sınıf öğrencisi A.A., hem okulda öğretmeni olan hem de dışarıda kendisine ders veren İngilizce öğretmeni K.D.'nin cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, durumu ailesine anlattı. A.A.'nın ailesinin şikayeti ile K.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

'KARŞI KOYMAMA RAĞMEN...'

Mağdur A.A., avukat aracılığı ile savcılığa verdiği ifadesinde, "İngilizce öğretmeni K.D., Eylül 2021 tarihinden beri bize ders vermektedir. Ayrıca kendisinden özel ders de alıyordum. Geçen yıl farklı zamanlarda K.D., sarılarak ve dudağımdan öperek fiziksel tacizde bulundu. Karşı koymama rağmen 3 kez de cinsel ilişkide bulundu. Bunlar, gerçekleştirdiği tarihlerde 18 yaşından küçüktüm. Daha sonra olup, bitenleri aileme anlattım. Onlar bana destek oldular. Kendimi toparlayarak şikayetçi olmaya karar verdim. Bana bunları yapan sanık, tüm kız çocuklarına benzer şeyleri yapabilir. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

İDDİALARI YALANLADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, nöbetçi sulh ceza hakimliği'nde savunma yapan öğretmen K.D., A.A.'ya özel ders verdiğini, toplamda 5-6 kez kendisinin evine geldiğini, hiçbir cinsel ilişki yaşamadıklarını iddia etti. Hakimlik, kaçma ve delilleri karartma şüphesine dikkati çekip, K.D.'nin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklanmasına hükmetti. Cezaevine gönderilen K.D. hakkında 2 kız öğrencinin daha şikayetçi olduğu öğrenildi.

(DHA)

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