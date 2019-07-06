HABER

Öğretmenden 'okul müdürü tarafından darbedildim' iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 10:14 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Abdul Muddalip Ünal (29), fen bilgisi öğretmeni olarak çalıştığı özel kolejdeki işinden ayrılmak isteyince Okul Müdürü Özkan D. (43) tarafından darbedildiğini ileri sürüp, hastaneden aldığı raporla polise şikayetçi oldu.

Öğretmenden 'okul müdürü tarafından darbedildim' iddiası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Abdul Muddalip Ünal (29), fen bilgisi öğretmeni olarak çalıştığı özel kolejdeki işinden ayrılmak isteyince Okul Müdürü Özkan D. (43) tarafından darbedildiğini ileri sürüp, hastaneden aldığı raporla polise şikayetçi oldu. Okul Müdürü Özkan D. ise Ünal'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İftira atıyor. Sözleşmesini tek taraflı feshetmek amacıyla böyle bir yola başvuruyor" dedi.
Mehmetçik Mahallesi'ndeki özel bir kolejde fen bilgisi öğretmeni olarak çalışan Abdul Muddalip Ünal, 28 Haziran'da, Kınıklı Polis Merkezi'ne gelerek, okulun sahibi ve aynı zamanda müdürü Özkan D. tarafından darbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Evli olan öğretmen Ünal, Özkan D.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini de ileri sürüp, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden aldığı, yüzünde tokat atmaya bağlı kızarıklık bulunduğuna dair darp raporunu da verdi.
Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, Ünal'ın ifadesine başvurdu. Ünal, polisteki ifadesinde, "Okuldaki işimi bırakmak için müdür Özkan D.'nin odasına gittim. İşi bırakmak istediğimi söyledim. Sözleşmem olduğunu, bıkrakamayacağımı söyleyip, yerinden kalkıp boğazımı sıktı, yüzüme tokat attı. Daha sonra odasından çıktım. Okulun güvenlik görevlisinin, müdürün beni çağırdığını söylemesi üzerine, tekrar odasına gittim. Güvenlik görevlisi ve diğer öğretmenlerin önünde yüzüme tekrar sert bir tokat attı. Aldığım darbeyle yere düşüp, baygınlık geçirdim. Beni öldüreceğini söylüyordu. Diğer öğretmenlerin araya girmesiyle, dışarı çıktım. Ben hiçbir şekilde karşılık vermedim. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.
Yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını belirten Ünal, bir eğitim kurumunda böyle bir olayın yaşanmasının üzüntü verici olduğunu söyledi. Okul Müdürü Özkan D.'nin ders sırasında sınıflara kapıyı çalmadan girip, öğretmenlere öğrencilerinin önünde rencide edici sözler söylemesi nedeniyle işi bırakmak istediğini söyleyen Ünal, avukatının işi bırakması için noter kanalıyla okula ihtarname gönderdiğini söyledi.
Okulun sahibi ve müdürü Özkan D. ise Ünal'ın iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirtip, "Kendisini darbetmedim. İftira atıyor. Sözleşmesini tek taraflı feshetmek amacıyla böyle bir yola başvuruyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Öğretmenden 'okul müdürü tarafından darbedildim' iddiasıÖğretmenden 'okul müdürü tarafından darbedildim' iddiasıÖğretmenden 'okul müdürü tarafından darbedildim' iddiası

PARTNERMeğer her vücut tipi için ayrı hazırlanıyormuş!Meğer her vücut tipi için ayrı hazırlanıyormuş!
(Özel) Zeytinburnu’nda görünmez kaza kamerada(Özel) Zeytinburnu’nda görünmez kaza kamerada
Rusya’da katamaran alabora olduRusya’da katamaran alabora oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

10 yaşındaki çocuğu taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

10 yaşındaki çocuğu taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem

ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.