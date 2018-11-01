Öğretmenden üniversiteli kıza iğrenç teklif!

Samsun'da aracıyla seyir halindeyken yanında durduğu üniversite öğrencisi genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen, genç kızın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi otomobiliyle üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Y.T. adlı genç kızın yanına yaklaşarak adres soruyormuş gibi yapıp kıza çirkin teklifte bulunup sözlü olarak taciz etti.
ÖĞRETMEN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Aracın plakasını alan Y.T., olayı polise ihbar ederek polis merkezine gidip şikayette bulundu. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili öğretmen olduğu tespit edilen 28 yaşındaki S.K.'yi gözaltına aldı.
Polisteki sorgusu tamamlanan S.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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