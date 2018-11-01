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Öğretmenden üniversiteli kıza iğrenç teklif!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 13:55 | Son Güncelleme

Samsun'da bir öğretmen iddiaya göre seyir halindeki aracıyla, üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Y.T.'nin yanına yaklaştı, adres sorma bahanesiyle iğrenç bir teklifte bulundu. Zanlı genç kızın şikayetiyle gözaltına alındı

Öğretmenden üniversiteli kıza iğrenç teklif!

Samsun'da aracıyla seyir halindeyken yanında durduğu üniversite öğrencisi genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen, genç kızın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi otomobiliyle üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Y.T. adlı genç kızın yanına yaklaşarak adres soruyormuş gibi yapıp kıza çirkin teklifte bulunup sözlü olarak taciz etti.

ÖĞRETMEN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Aracın plakasını alan Y.T., olayı polise ihbar ederek polis merkezine gidip şikayette bulundu. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili öğretmen olduğu tespit edilen 28 yaşındaki S.K.'yi gözaltına aldı.
Polisteki sorgusu tamamlanan S.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bence kadinlar sokakta gezmemeli...
Vallahi şimdiki hemcinslerimden mi diyeyim, erkeklerden mi diyeyim korkar oldum artık... hiç inandırıcı değil yok adres sormalar, yok laf atmalar, yok kolu bana değdi ... iyi valla herkes gözlerine bant çeksin öyle gezsin...
artık ınsanların kanunlardan korkusu yok ağır cezalar yok adam vur oldur en fazla 5 senede çıkıyorusn boyle adı sucların cezası ıse savcı bırakıyor dığer kapıdan sen bu o.ç ağır cezayı ver 30 sene hapıs tek hucrede bak bakalım o zaman bunlar oluyormu nasıl olsa yuksek maas alıyorlar hayatları garantı bu tıplerın elın kızlarına asılsalar ne olacakkı ceza yokkı
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