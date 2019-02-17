HABER

Öğretmene darp iddiasına sendikalardan tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

SİNOP'un Gerze ilçesinde beden eğitimi öğretmeni H.B., tartıştığı öğrencisi velisiyle kavga etti.

Esra AKSU/GERZE (Sinop), (DHA)- SİNOP'un Gerze ilçesinde beden eğitimi öğretmeni H.B., tartıştığı öğrencisi velisiyle kavga etti. Eğitim sendikaları temsilcileri, öğretmenin darbedildiğini öne sürerek, yaşananları kınadı. Okul içerisindeki güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay, geçen pazartesi günü Sinop’un Gerze ilçesinde meydana geldi. İlçedeki Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni olan H.B., bahçedeki ders sırasında bir öğrenci velisi ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Sınıfta başlayarak koridorda süren kavgaya, diğer sınıflarda bulunan öğretmenler ve okul çalışanlarının müdahale etti. Kavgada taraflar okul idaresince, ayrı sınıflara alınarak sakinleştirilmeye çalışılırken, olay anı da okulda yer alan güvenlik kamerasına yansıdı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. EĞİTİM SENDİKALARINDAN TEPKİ İlçede, Hükümet Konağı önünde toplanan, Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Eğitim İş Sendikası temsilcileri ve öğrenciler, öğretmeni darbedildiği öne sürülen olaya tepki gösterdi. Öğretmen H.B.'nin ders esnasında bir veli tarafından fiziksel ve psikolojik olarak darp edildiğini belirten Türk Eğitim Sen temsilcisi Ramazan Osma, öğretmenlere yapılan sözlü ve fiziki saldırıların cezasız kalmaması gerektiğini söyledi. Osma, "Meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı esefle kınıyor, daha fazla eğitim çalışanı şiddete uğramadan harekete geçilmesi istiyoruz. Her geçen gün artan bu tarz saldırılar eğitim çalışanlarının itibarına zarar vermektedir. Kendilerine emanet edilen çocuk ve gençlerimizin donanımlı, iyi birer insan olarak toplum hayatına atılmalarını sağlamak amacıyla her türlü soruna rağmen büyük bir özveriyle çalışan öğretmenlerimize yapılan saldırıların cezasız kalmamasını istiyoruz" dedi. Gösteriye katılan bazı öğrenciler de ellerinde 'Öğretmenime dokunma' ve 'Öğretmenime kalkan eller kırılsın' yazılı dövizler taşıyarak, olaya tepki gösterdi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç öldü (2)- YenidenOtomobille çarpışan motosikletteki 2 genç öldü (2)- Yeniden
Kavşakta ambulansla otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralıKavşakta ambulansla otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.