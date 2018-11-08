Öğretmene darp suçlaması

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, Mimar Sinan Ortaokulu'nda öğretmen M.K.'nın 12 yaşındaki öğrencisi Y.K.’yı darp ettiği iddia edildi. Aile, doktor raporu alıp, emniyete giderek şikayette bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Çaydamar Mahallesi’nde bulunan Mimar Sinan Ortaokulu’nda meydana geldi. Aralarında tartışan çocukların yanına giden sosyal bilgiler öğretmeni M.K., iddiaya göre 7. sınıf öğrencisi Y.K.’nın başına vurup, sert şekilde sol elini sıktı. Elinin acısıyla ağlayarak evine giden Y. K., annesi G.K.'ya durumu anlattı. G.K. ve eşi R.K. çocukları Y.K.’yı da alarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne gitti. Darp raporu alan aile, ardından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne giderek öğretmen M.K.’dan şikayetçi oldu.
FOTOĞRAFLI
Giresun’un Görele ilçesinde cami avlusunda korkunç olay!
Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı
İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...
Eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı
Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...
Resmen istifa etti! Elon Musk'ın yerine gelecek kişi belli oldu
Al Jazeera'den kan donduran Cemal Kaşıkçı iddiası
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Yeni Galaxy R, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum