Öğretmene 'fotokopi parası' davası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de bir imam hatip ortaokulunda, öğrencilerden 2 lira fotokopi parası aldığı, getirmeyenlere ise 25 kuruş ceza verdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan fen bilgisi öğretmeni Mehmet U. (53), ilk duruşmada suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi.

Olay, 2016 yılında merkez Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde bulunan bir imam hatip ortaokulunda meydana geldi. İddiaya göre, okulda fen bilgisi öğretmeni olan Mehmet U., 8'inci sınıf öğrencilerinden 2 TL fotokopi parası topladı, getirmeyenlere her bir gün için 25 kuruş ceza uyguladı ve öğrencileri notlarını düşürmekle tehdit etti. Öğrencilerin olayı velilerine anlatması sonrası soruşturma başlatan emniyet müdürlüğü ekipleri Mehmet U.'yu gözaltına aldı. Öğretmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öğretmen hakkında 'İcbar suretiyle irtikap' suçundan dava açıldı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Mehmet U. ile mağdur olduğu belirtilen 65 öğrencinin 50'si duruşma salonunda hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen öğretmen beraatını istedi.

Fotokopi parası olarak 2 lira verdiğini ifade eden davacı öğrenci C.E (15), "5 ya da 6 defa fotokopi aldım. Fotokopi başına 2 lira verdim. Geciktirme parası vermedim. Fotokopi parasını geciktirenlerden geciktirme parası da alınıyordu. Not düşürme olayına şahit olmadım. Verdiğim paraları geri almadım. Şikayetçi değilim. Verdiğimiz paralar ile sınıfa poğaça ya da başka bir şey alınmadı" diye konuştu.

'SORUMLULUK KAZANACAĞIMIZI SÖYLERDİ'

Mehmet U.'nun belirlediği geciktirme ücreti hakkında konuşan öğrenci İ.Ç. (16) ise, "Mehmet hoca, 25 kuruş geciktirme parasını vermediğimiz zaman sorumluluk kazanacağımızı söylerdi" dedi. Fotokopi paralarının toplaması için ögretmenin görevlendirildiği iddia edilen öğrenci M.V. (15) de, ''Mehmet hoca, testleri bana veriyordu ben de onun belirlediği ücrete göre paraları topluyordum. Geciktirenlerden 25 kuruş, geciken her bir gün için de 25'er kuruş alıyordum. Mehmet hoca, sınıfın huzurunu bozanları da not tutmamı istedi. Çetelede ismi yazan ve sınıfın huzurunu bozanlar da 25'er kuruş cezalandırılıyordu. Kaynak kitap parasını da topladım ama, onun parasını geciktiren olmadı. Her seferinde 20-30 lira ceza parası toplayıp, Mehmet hocaya teslim ediyordum. Şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, öğretmenin tutuksuzluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Şubat'a erteledi.



