Öğretmene indirimli kart için KDK tavsiyesi

Muğla’dan KDK’ya başvuran öğretmenlerin indirimli seyahat kartı verilmesi talepleri Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşındı.

KDK’ya başvuran öğretmenler, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin “Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliğine” göre öğretmenlere indirimli seyahat kartı verilmesi gerektiğini söyledi. Başvurucular Belediyeye indirimli kart için başvurduklarında “Meclis kararı alınmadığı” gerekçesiyle taleplerinin yerine getirilmediğini ifade etti. Öğretmenler gereken kararın alınıp taraflarına indirim kartı verilmesi talebiyle KDK’ya başvuru yaptı.

KDK gelen başvuru üzerine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan konuyla ilgili belge ve bilgi talep etti. Belediye konuyla ilgili KDK’ya verdiği cevapta belediyenin yönetmeliğinde öğretmen kartının indirimli elektronik seyahat kartları başlığında yer aldığı ancak belediye meclisinde öğretmen indirimi uygulanması için bir karar alınmadığı ifade edildi. Belediye KDK’ya gönderdiği cevabi yazıda esnafın ekonomik sıkıntılar çektiğini, kentte 12 farklı statüde ücretsiz seyahat eden yolcu olduğu dolayısıyla belediye meclisinin yeni bir indirimli fiyat tarifesi belirlemediği belirtildi.

KDK Muğla Belediyesi’nden gelen cevap üzerine konuyu araştırarak mevzuatı incelemenin yanında Konya, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehir belediyelerinin uygulamalarını karşılaştırdı ve bu illerde öğretmenlere indirimli tarife uygulandığını tespit etti.

KDK yaptığı inceleme neticesinde mevzuat gereği öğretmenlerin talebinin yetkili organlarda değerlendirilmesi ve bu hususta yeni işlem gerekiyorsa bunun tesis edilip yönetmelik hükümleri gereğince öğretmenlere indirimli seyahat kartı verilmesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olduğunu tespit etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilen kararda gerekli işlemin yapılıp 30 gün içinde KDK’ya bildirilmesi istendi.



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