Öğretmene saldırı protesto edildi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Şehit Ramazan Bekar İlkokulu'nda iki kadın velinin kavgasını ayırmak için araya giren öğretmen Gülnihal Günnük'e sopalı saldırı basın açıklamasıyla protesto edildi. Öte yandan, öğretmen Günnük'ün geçen yıl da sınıfında tehdit edildiği ve suçluların dava sonucu ceza aldığı ortaya çıktı.

Olay, 20 Eylül Perşembe günü öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Şehit Ramazan Bekar İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Olaydan bir gün önce tartışan iki kadın veli, ertesi gün okul bahçesinde karşılaşınca tekrar tartışmaya başladı. Velilerden biri tartışma sırasında diğer veliye sopa ile vurdu. Bu sırada okulun bahçesinde bulunan nöbetçi öğretmen Gülnihan Günnük, tarafları ayırmak isterken yüzüne sopayla vurulması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri öğretmene ilk müdahaleyi okul bahçesinde yaptı. Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen öğretmen Gülnihan Günnük, tedavisinin ardından taburcu edildi.

'ŞİDDETE HAYIR' ÇAĞRISI YAPILDI

Öğretmen Gülnihal Günnük'e saldırıyı protesto için Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarının temsilcileri, bugün okul bahçesinde bir araya geldi. Ortak basın açıklamasına Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ile sivil toplum örgütleri, öğretmenler ve öğrenci velileri destek verdi.

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Yücel Karabacak, burada yaptığı açıklamada, öğretmenlere şiddet vakalarının eğitim hayatının problemlerinden biri haline dönüştüğünü belirterek şöyle dedi:

"Öğretmene şiddet konusunda bütün eğitim çalışanlarının yek vücut şekilde dimdik ayakta olduğunu tüm Kırıkkale ve Türkiye kamuoyuna ilan ediyoruz. Velisiyle, öğrencisiyle, öğretmeniyle tüm eğitim çalışanlarıyla, siyasi partileri, sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla Kırıkkale burada, tüm kamuoyu Gülnihal Günnük öğretmenimizin yanında, onunla birliktedir. İlim irfan yuvası okullarımızda çocuklarımıza sadece okuma yazma, matematik, fen bilimleri değil; her şeyden önce ahlaklı, erdemli insan olmayı öğreten, öğrencilerini çocuklarından ayırmayan, imkânı olmayan öğrencilere yardım eli uzatan bu öğretmenlerimiz hiç hak etmedikleri halde saldırıya uğruyor, darp ediliyor ve hatta hunharca öldürülüyor. İşte öğrencilerini kendi çocuklarından ayırmayan, tek amacı memleketine, ailesine ve çevresine faydalı, hayırlı, milli ve manevi değerlerle donatılmış bireyler yetiştirmek olan Gülnihal öğretmenimize yapılan bu saldırıyı sindirmek, kabullenmek ve üzüntümüzü kelimelerle anlatmak mümkün değildir. Öğretmene uygulanan şiddet olayları vuku bulduğunda, sorumluluk makamlarını işgal edenlerin de kınama mesajlarını tabii ki olumlu buluyoruz. Ancak, yetki sahibi olanların, somut adımlar atmalarını da beklediğimizin bilinmesini istiyoruz. Artık yeter! Öğretmene ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet hadiseleri üzerine ciddi idari ve hukuki tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Kaldı ki Gülnihal öğretmenimiz daha geçen sene sınıfında tehdit edilmiş, bu tehdidi gerçekleştirenler mahkemede yargılanmış ve ceza almıştı. Hatta olayın bir gün öncesinde okul çevresinde yine bir olayın gerçekleştiği de kamuoyunun bildiği bir gerçektir. Bu hadiselere rağmen gerekli tedbirlerin alınmaması bir ihmal ve güvenlik zafiyeti ihtimalini de düşündürmektedir."

GÜNNÜK: AYAĞIMA TAKILAN DİKENLER BENİ YILDIRMAYACAK

Saldırıya uğrayan sınıf öğretmeni Gülnihal Günnük ise yaptığı açıklamada, "Çok çirkin bir olay bu. Ayağıma takılan dikenler beni asla yıldırmayacak. Ben vatanıma, milletime, çocuklarıma canım pahasına hizmet etmeye devam edeceğim. Bu sadece bana kalkmış bir el değil, bütün öğretmen arkadaşlarıma kalkan bir eldir. Ben öğrencilerimin yanındayım, benim için önemli olan yetiştirdiğim çiçeklerdir" dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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