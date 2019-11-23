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Öğretmene Saygı Bisiklet Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 18:06 | Son Güncelleme

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen "Öğretmene Saygı Bisiklet Şenliği"nde bisiklet turu yapılarak hem öğretmene şiddete dikkat çekildi hem de "Öğretmenler Günü" kutlandı.Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Öğretmene Saygı Atakum Bisiklet Şenliği" organize edildi.

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen "Öğretmene Saygı Bisiklet Şenliği"nde bisiklet turu yapılarak hem öğretmene şiddete dikkat çekildi hem de "Öğretmenler Günü" kutlandı.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Öğretmene Saygı Atakum Bisiklet Şenliği" organize edildi. Atakum Kaymakamlığı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) desteğiyle düzenlenen şenlik, Adnan Menderes Bulvarı’nda gerçekleştirildi. Şenlik 100’e yakın öğretmen ve vatandaş, eğitimciye şiddete dikkat çekmek ve Öğretmenler Günü’nü kutlamak için pedal çevirdi. Çobanlı İskelesi önünden başlayan bisiklet turu Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi önünde son buldu.

Etkinlikte konuşma gerçekleştiren Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğretmenlerin kendi günlerinde özgürce eğlenmelerini sağlamak istedikleri belirterek, "Biz bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü çok farklı ve öğretmenlerimize yakışır bir şekilde kutlamaya çalıştık. Sadece 1 güne sıkışan bir gün değil tüm hafta boyunca özellikle 22-24 Kasım tarihleri arasında yoğunlaşacak şekilde planlarımızı yaptık. 17 ilçemizin tamamında etkinliklerimizin planlamasını bir hafta önceden yaptık. Öğretmenlerimizin kendi günlerini özellikle gönüllerince eğlenmelerini sağlamaya çalıştık" dedi.

Öğretmene karşı şiddete karşı dikkat çekmek için böyle bir organizasyon düzenlendikleri ifade eden Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ise, "Şu an toplumumuzda öğretmene karşı şiddet gündemde. Bizler de öğretmenler olarak bu konuya dikkat çekmek istedik. Bütün toplumun, velilerimizin ve öğrencilerimizin öğretmenlere karşı saygıda bulunmasını istiyoruz. Hz. Ali’nin bir sözü var, ’Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diye. İnsanlarımızın yalnızca öğretmen arkadaşlarımıza karşı saygılı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Son olarak konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Öğretmenlerimiz başımızın tacıdır. Bizim kültürümüzde öğretmenler çok önemlidir. Öğretmenlerimize minnettarız. İyi ki öğretmenlerimiz var" ifadelerini kullandı. Etkinlik Büyükşehir Sanat Merkezi önünde gerçekleştiren halk oyunları gösterisi ile son buldu.

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