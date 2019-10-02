HABER

Öğretmene şiddet güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 15:19 | Son Güncelleme

MERSİN'de, öğrenci velisinin 30 yıllık öğretmen Nigar Özçelik'i (50) darbetmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, öğrenci velisinin 30 yıllık öğretmen Nigar Özçelik'i (50) darbetmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Mezitli ilçesindeki Vali Şenol Engin İlkokulu'nda 27 Eylül'de meydana gelen olayda, sınıf öğretmeni Nigar Özçelik, koridorda bir öğrenciyi sınıfa girmesi konusunda uyardı. Okula gelen öğrencinin anne ve babası, çocuklarını ittiğini öne sürdükleri Özçelik ile tartıştı. Öğrencinin babası tartışma sırasında Özçelik'i saldırdı. Diğer öğretmenlerin müdahalesi ile saldırgan veli uzaklaştırılırken, aldığı darbelerle yaralanan öğretmen Özçelik, okula çağrılan ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özçelik, tedavisi tamamlandıktan sonra Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken gözaltına alınan ismi açıklanmayan veli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darbedilmesine ilişkin olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

PARTNERHiçbir şey göründüğü gibi değil!Hiçbir şey göründüğü gibi değil!
Liseli Tuana'nın feci ölümüLiseli Tuana'nın feci ölümü
Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist Gri Liste'de çıktıSiirt'te etkisiz hale getirilen terörist Gri Liste'de çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek soyundu

Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek soyundu

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü

Liseli Tuana'nın feci ölümü

Cinsel istismar sonrası dünyaya gelen bebeğin ölümüyle ilgili yeni gelişme

İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili yeni gelişme

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Ağabeyinin cinsel istismarından hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Eyüpsultan'da vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını falçatayla kesti!

'Eşimi öldürdüm şu adreste bulabilirsiniz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.