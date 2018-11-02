Öğretmene terör saldırısına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Taksiden inerken Çelik'in elini beline atarak silah çekmeye çalıştığı ve direndiği anlatılan iddianamede, çantasındaki bazı örgütsel dokümanları ise fırlattığı ifade edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, terör örgütü PKK'nın kuruluşu ve amacı hakkında detaylı bilgiye yer verilerek, örgütün yurt içinde çok sayıda öldürme, yaralama, soygun, gasp, yol kesme, köy ve karakol basma, kundaklama gibi saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde geçen yıl öğretmen İzzettin G'ye yönelik terör saldırısına ilişkin tutuklanan iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Zanlının yakalandığı sırada üzerinde tabanca, çok sayıda fişek, başka bir kişiye ait sahte sürücü belgesi ve terör örgütüne ait sözde "kimlik kartı" bulunduğu belirtilen iddianamede, "Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce hazırlanan raporda, söz konusu tabanca ve fişeklerin yapılan incelemede 6136 sayılı yasaya göre yasak niteliğine haiz ateşli silah ve fişeklerden olduğu tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

- Saldırıyı yapan kişiyi teşhis ettiler

İddianamede, öğretmen İzzettin G'nin silahla yaralanması olayında yanında bulunan kişilerin, saldırıyı gerçekleştirenin, apartmana girerek bir kişinin ismini soran, bir dakika sonra da silahla 5-6 el ateş eden Çelik olduğunu teşhis ettikleri bilgisi yer aldı.

Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerin üzerinde ele geçirilen dijital materyallerde "Rojgirav Avesta" kod adlı "Turgut Çelik" isminin yer aldığı bilgisine yer verilen iddianamede, bu ismin Çelik'in yakalandığı sırada üzerinden çıkan PKK'ya ait sözde kimlik kartındaki bilgilerle aynı olduğu belirtildi.