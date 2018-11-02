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Öğretmene terör saldırısına ağırlaştırılmış müebbet istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde geçen yıl öğretmen İzzettin G'nin yaralandığı terör saldırısına ilişkin tutuklanan iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı - İddianameden: - "Şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olarak, örgütün ideolojileri doğrultusunda hareket ederek, öğretmen İzzettin G'ye yönelik vehamet arz eden 'kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçunu işledikleri tespit edilmiştir"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde geçen yıl öğretmen İzzettin G'ye yönelik terör saldırısına ilişkin tutuklanan iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanıklar Turgut Çelik ve Bilal Bilir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, terör örgütü PKK'nın kuruluşu ve amacı hakkında detaylı bilgiye yer verilerek, örgütün yurt içinde çok sayıda öldürme, yaralama, soygun, gasp, yol kesme, köy ve karakol basma, kundaklama gibi saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

- Bindiği takside yakalandı

İddianamede, güvenlik güçlerince öğretmene silahla saldırıyı gerçekleştirenlerden Çelik'in merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde taksiye binerken takibe alındığı, zanlının özel harekat ekiplerince Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bindiği taksi durdurularak yakalandığı kaydedildi.

Taksiden inerken Çelik'in elini beline atarak silah çekmeye çalıştığı ve direndiği anlatılan iddianamede, çantasındaki bazı örgütsel dokümanları ise fırlattığı ifade edildi.

Zanlının yakalandığı sırada üzerinde tabanca, çok sayıda fişek, başka bir kişiye ait sahte sürücü belgesi ve terör örgütüne ait sözde "kimlik kartı" bulunduğu belirtilen iddianamede, "Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce hazırlanan raporda, söz konusu tabanca ve fişeklerin yapılan incelemede 6136 sayılı yasaya göre yasak niteliğine haiz ateşli silah ve fişeklerden olduğu tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

- Saldırıyı yapan kişiyi teşhis ettiler

İddianamede, öğretmen İzzettin G'nin silahla yaralanması olayında yanında bulunan kişilerin, saldırıyı gerçekleştirenin, apartmana girerek bir kişinin ismini soran, bir dakika sonra da silahla 5-6 el ateş eden Çelik olduğunu teşhis ettikleri bilgisi yer aldı.

Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerin üzerinde ele geçirilen dijital materyallerde "Rojgirav Avesta" kod adlı "Turgut Çelik" isminin yer aldığı bilgisine yer verilen iddianamede, bu ismin Çelik'in yakalandığı sırada üzerinden çıkan PKK'ya ait sözde kimlik kartındaki bilgilerle aynı olduğu belirtildi.

- Teröristlerin yıllık maliye raporunu tutmuş

Çelik'in üzerinde bulunan, "Amed eyalet komutanlığına yıllık maliye raporumdur" başlıklı örgütsel dokümandaki inceleme sonucu teröristlerin örgütsel saldırıları, faaliyetleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili olduğu tahmin edilen gelir-gider maliye bilgilerinin bulunduğuna yer verilen iddianamede, öğretmene düzenlenen saldırıdan 3 saat sonra Silvan ilçesinin Akdere köyü mevkisinde ele geçirilen patlayıcıdaki incelemede Çelik'in parmak izlerinin tespit edildiği bildirildi.

İddianamede, şüphelilerden Bilir'in ise yakalandığı sırada üzerinde el bombası, uzun namlulu silah, çok sayıda fişek ve öğretmen İzzettin G'ye yönelik saldırıda kullanılan tabancanın ele geçirildiği aktarıldı.

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olarak, örgütün ideolojileri doğrultusunda hareket ederek, öğretmen İzzettin G'ye yönelik vehamet arz eden 'kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçunu işledikleri tespit edilmiştir."

- Ağırlaştırılmış müebbet istemi

İddianamede Çelik ve Bilir hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozmak", "kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "6136 sayılı yasaya muhalefet etmek" ile "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıl 6 aydan 45 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde öğretmenlik yapan İzzettin Güven (33), geçen yıl 20 Ekim'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı.

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