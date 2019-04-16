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"Öğretmene yönelik şiddetin yüzde 67'si öğrenci ve veli kaynaklı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 22:22 | Son Güncelleme

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: - "Şiddete maruz kalan öğretmenlerimize sorduğumuzda yüzde 67'sinin öğrenci ya da velisi tarafından şiddete maruz kaldığını tespit ettik. Canının parçasını öğretmene koşulsuz teslim eden bir toplumdan öğretmene şiddet uygulayan taciz eden bir toplum haline geldik"

OSMANİYE (AA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Şiddete maruz kalan öğretmenlerimize sorduğumuzda yüzde 67'sinin öğrenci ya da velisi tarafından şiddete maruz kaldığını tespit ettik. Canının parçasını öğretmene koşulsuz teslim eden bir toplumdan öğretmene şiddet uygulayan taciz eden bir toplum haline geldik." dedi.

Geylan, sendikanın Osmaniye şubesince bir düğün salonunda düzenlenen teşkilat buluşmasında, Türk Eğitim-Sen ve Türk Kamu-Sen'in, Türkiye'nin en muteber ve takip edilen sendikası olduğunu söyledi.

2002 yılında 125 bin 863 olan üye sayısının 16 yıl içinde 210 bin seviyesine geldiğini dile getiren Geylan, "Bu yaklaşık 100 binlik bir artış demek. Bu demek oluyor ki 16 yılda bu teşkilat ve sizler yaklaşık 300-350 bin kişiyi sendikamıza üye yapmışsınız. Emekli olanlar, istifa edenler, kamu görevinden ayrılanlar ve vefat edenleri sayarsak net 100 bin artış, sizlerin 350 bin kişiyi üye yaptığınız anlamına gelir ki bu gerçekten çok ciddi bir rakam." diye konuştu.

Türk Eğitim-Sen ve Türk Kamu-Sen'in, seven sevmeyen herkesin imrenerek takip ettiği ve başarılarını takdir ettiği bir sendikadan ibaret olmadığını kaydeden Geylan, "Biz Kamu-Sen ve bağlı sendikalar olarak milli birer sivil toplum kuruluşuyuz. Biz, denge hesabı gütmeden, milletinin ve devletinin yanında saf tutan, Türkiye sevdalılarının olduğu milli bir sivil toplum örgütüyüz." dedi.

- Öğretmene yönelik şiddet durmalı

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nde öğrencisi tarafından öldürülen Necmeddin Kuyucu'yu hatırlatarak, öğretmene yönelik şiddetin dozunun giderek arttığına dikkat çeken Geylan şunları söyledi:

"Bu konuda devletimiz ve güvenlik güçlerimiz önleyici tedbirleri mutlaka almalı. Öğretmenlere yönelik şiddet sadece öğretmenlerimizin meseli değildir. Buradan topluma sesleniyorum, öğretmenlerinizi koruyun. Eskiden veliler okula gelerek 'hocam eti senin kemiği benim' der ve canından bir parçayı böyle bir teslimiyet ve güven içinde öğretmene emanet ederdi. Şimdi ise durum tam tersi bir hale geldi. Şiddete maruz kalan öğretmenlerimize sorduğumuzda yüzde 67'sinin öğrenci ya da velisi tarafından şiddete maruz kaldığını tespit ettik. Canının parçasını öğretmene koşulsuz teslim eden bir toplumdan öğretmene şiddet uygulayan taciz eden bir toplum haline geldik. Buna bir an önce, hem toplum bazında hem emniyet bazında önlemler almalıyız."

Konuşmaların ardından Geylan'a Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından plaket verildi.

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Osmaniye Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan

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