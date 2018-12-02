Öğretmenevinde ders çalışan 10 öğrenci zehirlenerek hastanelik oldu

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, öğretmenevinin kafeteryasında ders çalışan 11 lise son sınıf öğrencisinden 10'u, henüz bilinmeyen nedenle karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kan değerlerinde üst seviyede karbonmonoksit görülen 8 öğrenci, yoğun oksijen tedavisi için ambulanslarla Ankara'ya sevk edildi. Öğrencilerden Ömer Talha Kozan, "Oturuyorduk, sırayla bayıldık" dedi. Olay, akşam saatlerinde tarihi Safranbolu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nun kafe-restoran kısmında meydana geldi. Burada ders çalışan lise son sınıf öğrencilerinden 2'si baygınlık geçirdi. Diğer öğrencilerden bazıları da rahatsızlandı. Bazı öğrenciler kendi imkanlarıyla bazıları da gelen ambulanslarla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 öğrenci kanında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle yoğun oksijen tedavisi için ambulanslarla Ankara'ya sevk edildi. Kente doğalgaz sağlayan firma Kargaz görevlileri ve AFAD ekipleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'na gelerek gaz ölçümü yaparken herhangi bir kaçak veya sızıntıya rastlamadı. Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ceren Ayan bir görevlinin doğalgaz vanalarıyla uğraştığını ileri sürerek, "Arkadaşlarla kahve içip ders çalışıyorduk. Sonra orada çalışan bir bayan geldi. Vanayı elledi, bir şeyler yapmaya çalıştı. 10-15 dakika sonra bizim başımız dönmeye başladı ve direkt olarak kalktık. Kalkınca da bir şeyler olduğunu anladım ve arkadaşlara hastaneye gidelim dedim ve hastaneye geldik" dedi. Aynı hastanede tedavi gören Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ömer Talha Kozan ise, "Oturuyorduk, sırayla bayıldık" diye konuştu. 'NEYİN NEDEN OLDUĞU MUTLAKA ORTAYA ÇIKACAKTIR' Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer konuyla ilgili olarak, "Çocuklarımız yoğun oksijen tedavisi için Ankara'ya götürüldükten sonra tekrar buraya getirilecekler. Çıkan ilk bulgulara göre 8 çocuğumuzda üst seviyede karbonmonoksit görülüyor. 2 çocuğumuz daha iyi durumda. Evine giden bir çocuğumuzu da kontrol için hastaneye getireceğiz. Doğalgaz olabilir mi diye düşündük. Kargaz bütün binayı kontrol etti, hatta kazan dairesine de girdi. Ölçüm yaptılar, hiçbir kaçak ve hiçbir sıkıntı görülmüyor. Emniyet ve savcılık gerekli araştırmayı yaptıktan sonra neyin neden olduğu mutlaka ortaya çıkacaktır. Çocuklarımız son 2-3 saatlerinde öğretmenevindeler. Çocuklarımızda bir karbonmonoksit zehirlenmesi görülüyor. Doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre de çocuklarımız iyi durumdalar" ifadelerini kullandı.

