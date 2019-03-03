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Öğretmenevinde yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 22:45 | Son Güncelleme

ANTALYA Öğretmenevi'nin bodrum katında çıkan yangında yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Öğretmenevi'nin bodrum katında çıkan yangında yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Antalya Öğretmenevi'nde meydana geldi. 78 odasıyla otel ve restoran olarak hizmet veren öğretmenevinin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman bir anda bütün binayı sardı. Otelde konaklayan kişiler ve çalışanlar büyük panik yaşadı. Odalarında bulunan kişiler yoğun duman nedeniyle alt katlara inemedi.

'BİZİ KURTARAN YOK MU?'

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan kişileri merdiven yardımıyla kurtardı. Kurtarılan kişilerin büyük korku yaşadığı görülürken, aşağıda bekleyen arkadaşlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Otelin diğer cephesinde balkona çıkan bir kişi ise 'Bizi kurtaran yok mu?' diye aşağıda bulunan kişilere seslendi. Dumandan etkilenenler olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken, bir kişi ise hastaneye götürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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