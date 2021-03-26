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Öğretmenevinin müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu

26.03.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki öğretmenevinin müdür yardımcısı 6 çocuk babası Feyzullah Varol (62), kaldığı lojmanda ölü bulundu.

Öğretmenevinin müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu

Kumbahçe Mahallesi'ndeki Bodrum Öğretmenevi’nin müdür yardımcısı Feyzullah Varol’u, iş yerinde göremeyen mesai arkadaşları kaldığı lojmana gitti. Kilitli kapıyı kırıp odaya giren arkadaşları, Feyzullah Varol'u yerde hareketsiz yatarken buldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Feyzullah Varol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Eşinden boşandığı öğrenilen 6 çocuk babası Varol'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum
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