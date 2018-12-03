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Öğretmeni boğarak öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 12:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'da ilkokul öğretmeni Ahmet Kahraman'ı (62) parası ve cep telefonunu almak için boğarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan Musa Gülbahar ile Caner Demirci, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Öğretmeni boğarak öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da ilkokul öğretmeni Ahmet Kahraman'ı (62) parası ve cep telefonunu almak için boğarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan Musa Gülbahar ile Caner Demirci, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 2 tutuklu sanığa 'yağma' suçundan da 15'er yıl hapis cezası verdi.
Emel- Sevgi Taner İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Ahmet Kahraman, 11 Mayıs akşamı eve gitmeyince yakınları polise başvurdu. Polis, Kahraman'ın bulunması için çalışma başlatırken, 12 Mayıs sabahı saat 06.00 sıralarında, Konyaaltı Sahili'nde falezlerin yanında ceset bulunduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekipler, cesedin Ahmet Kahraman'a ait olduğunu belirledi. İlk incelemede kalp krizi geçirip falezlerden düştüğü değerlendirilen Kahraman'ın otopside, boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
GÜVENLİK KAMERASINDAN YAKALANDILAR
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kahraman'a ait çantayı ise Altındağ Mahallesi 162 Sokak'taki çöp konteynerinde buldu. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, çantanın bulunduğu konteynere 50 metre uzaklıktaki 2 kişinin cep telefonu kılıfını yere attığını belirledi. Eşkali belirlenen şüphelilerden Musa Gülbahar (36) kaldığı pansiyonda, diğer şüpheli Caner Demirci (36) ise bir eğlence mekanı girişinde yakalandı. Kahraman'la bir parkta tanıştıklarını yürüyerek falezlere gittiklerini anlatan sanıklar, cinayetle ilgili birbirini suçladı. Yapılan incelemeler sonucunda sanıkların, Kahraman'ın çantasındaki 605 TL'yi alıp, eğlence mekanında harcadığı belirlendi. Cep telefonunu ise Musa Gülbahar'ın aldığı tespit edildi.
Tutuklanan 2 sanık hakkında 'nitelikli adam öldürme' ve 'yağma' suçlarından dava açıldı. Musa Gülbahar ve Caner Demirci bugün son kez hakim karşısına çıktı. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak, beraatlarını istedi. Mahkeme, 2 sanığa 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'yağma' suçundan da 15'er yıl hapis cezası verdi.

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Öğretmeni boğarak öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbetÖğretmeni boğarak öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbetÖğretmeni boğarak öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

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