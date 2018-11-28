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Öğretmeni döven başkan yardımcısına 50 bin liralık tazminat davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 15:28 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir otelde 2015 yılında, Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen yemekli toplantıya katılan öğretmen Barış Düdü, burada kendisini dövüp, kafa attığını iddia ettiği Gaziemir Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Mehmet Tunçer hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Öğretmeni döven başkan yardımcısına 50 bin liralık tazminat davası

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir otelde 2015 yılında, Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen yemekli toplantıya katılan öğretmen Barış Düdü, burada kendisini dövüp, kafa attığını iddia ettiği Gaziemir Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Mehmet Tunçer hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Gaziemir Belediyesi 2015 yılında, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, bir otelde balo düzenledi. Baloda konuşma yapmak isteyen Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil İbrahim Şenol, "Birbirimizi dinlemek zorundayız" diyerek öğretmenleri kendisini dinlemeleri için uyardı. Bunun üzerine salonu terk etmek isteyen öğretmenlerden Barış Düdü, Gaziemir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mehmet Tunçer tarafından dövüldüğünü öne sürdü. Tunçer'in kendisine kafa attığını ve hakaret ettiğini belirten, Gaziemir Endüstri Meslek Lisesi'nde görevli öğretmen Barış Düdü, olaydan sonra şikayette bulundu. Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı, Tunçer hakkında 'Kasten yaralama ve hakaret' suçundan dava açtı.
İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, hakim Tunçer'e 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurup, cezayı 11 ay 20 gün hapse indirdi. Tunçer, hakaret suçundan ise 3 bin lira adli para cezasına mahkum edildi. Hakim, her iki ceza için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Öğretmen Barış Düdü, kararın kesinleşmesinin ardından bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İzmir 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Mehmet Tunçer'e 50 bin liralık tazminat davası açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan Düdü, 24 Kasım 2015'te Öğretmenler Günü'nde Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçer'in kendisine saldırıp, kafa attığını, şikayeti üzerine açılan ceza davasının mahkumiyetle sonuçlandığını ve kararın kesinleştiğini söyledi. Kararın kesinleşmesinin ardından Mehmet Tunçer'e yine bir Öğretmenler Günü'nde 50 bin liralık manevi tazminat davası açtığını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Öğretmeni döven başkan yardımcısına 50 bin liralık tazminat davası

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