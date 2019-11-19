Öğretmeni kızına darp iddiasıyla suçlayan anne, sanık oldu

Sabriye İyi, adliye çıkışında gazetecilere konuştu. Sabriye İyi, “Kızım geçen yıl okul dönüşü ağlayarak servisten indi. Okuldaki bir öğretmen tarafından darbedildiğini, şiddete uğradığını söyledi. Ben de bunun üzerine hemen okula gittim. Çocuğum saygısızlık mı yaptı, terbiyesizlik mi yaptı? Ne yaptığını sormak istedim. Şiddeti uygulayan öğretmenle görüştüm. Beni görünce 'Siz çok sinirlenmişsiniz. Gelin siz de bana vurun. Ödeşelim' gibi konuşma yaptı. Ben de bunun üzerine nasıl konuştuğunu sordum. O da 'Tamam vurdum ama çok hızlı vurduğumu düşünmüyorum' dedi. Ben de bunun üzerine şikayetçi olmak için karakola gideceğimi, kendisi ile mahkemede hesaplaşacağımı söyledim ve okuldan ayrıldım. Karakolda şikayetçi oldum. Kızımın da ifadesi alındı. Geç vakit olduğu için darp raporu alamadım. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundum. Onun sonucunu bekliyorum. Benim şikayetime savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Ancak bu kez öğretmen benim hakkımda hakaret ve tehdit davası açmış. Mağdurken sanık durumuna düştüm" diye konuştu.