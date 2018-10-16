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Öğretmeni ölümle tehdit eden babaya gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 14:33 | Son Güncelleme

KONYA'da boşanma aşamasında olan ve eşi ile 8 yaşındaki oğluna yaklaşmama kararı bulunan Adıgüzel S., çocuğunun öğretmeni Fatma Ö.'yü, oğlunu kendisine getirmemesi halinde kendisi ve okul müdürünü öldüreceği tehdidinde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.  Merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğretmeni olarak görev yapan Fatma Ö., öğrencisi B.S.'nin babası kamyon şoförü Adıgüzel S.

Öğretmeni ölümle tehdit eden babaya gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da boşanma aşamasında olan ve eşi ile 8 yaşındaki oğluna yaklaşmama kararı bulunan Adıgüzel S., çocuğunun öğretmeni Fatma Ö.'yü, oğlunu kendisine getirmemesi halinde kendisi ve okul müdürünü öldüreceği tehdidinde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğretmeni olarak görev yapan Fatma Ö., öğrencisi B.S.'nin babası kamyon şoförü Adıgüzel S. tarafından geçen pazar günü telefonla aranarak tehdit edildi. Boşanma aşamasında olduğu eşi ile oğluna yaklaşmama kararı bulunan Adıgüzel S., öğretmenden çocuğu kendisinin bildireceği yere getirmesini yoksa müdürü ve kendisini öldüreceğini söyledi. Telefon görüşmesinin ardından öğretmen Fatma Ö. ve okul yönetimi, ses kayıtları ile birlikte gidip, Adıgüzel S. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, Adıgüzel S.'yi gözaltına aldı.
'OKULDA ÇOK KAN AKITACAĞIM'
Adıgüzel S.'nin öğretmeni tehdit ettiği telefon konuşmasında şu ifadaleri kullandığı ortaya çıktı:
"Şimdi ben sizin müdürü pazartesi günü okulun girişinde öldürsem yasa tanır mıyım? Sana uzaklaştırma kararını getiren hanımımı gebertsem polis benim elimden alabilir mi? Sizin müdür ve müdür yardımcısıyla çok kötü görüşeceğim. Müdürü okulun içinde boğacağım. Siz eşimin aklıyla hareket ettiniz. Siz bunun bedelini ödeyeceksiniz. O okulda çok kan akıtacağım. Ben okulun yarın açılmasını bekliyorum. Bütün okul korksun benden. Ya İstiklal Marşı okunurken geleceğim ya da öğleden sonra geleceğim. O okula dalacağım. Ben bu saatten sonra çocuğumun ölülerini görmek istiyorum. Bu saatten sonra senin bile ölünü görmek istiyorum. Bunu bana yapmayacaktınız. Sizin okula gelirsem sizin müdürü filan öldürürüm ben. Hepiniz bir olup benim üzerime geliyorsunuz. Yarın sizi arayacağım ve çocuğu benim istediğim yere getireceksin."
'KORUYUCU TEDBİRLER ALINMALI'
Polisin gözaltına aldığı Adıgüzel S.'nin sorgusu sürerken, Eğitim-Bir-Sen üyeleri ve öğrenci velileri, okul bahçesinde toplanarak basın açıklaması yaptı. Eğitim-Bir-Sen Konya Şube Başkanı Nazif Varlıer, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bir an önce koruyucu tedbirler almalıyız. Hiç kimse eğitim yuvalarına gelerek bıçağı, pompalı tüfeği getireceğim, buralarda kan akıtacağım diye tehditlerde bulunamaz. Yetkililere sesleniyorum; bu tür olayları önlemeleyiz, birlik olmalıyız" dedi.

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Öğretmeni ölümle tehdit eden babaya gözaltıÖğretmeni ölümle tehdit eden babaya gözaltıÖğretmeni ölümle tehdit eden babaya gözaltıÖğretmeni ölümle tehdit eden babaya gözaltı

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