Öğretmeni ölümle tehdit eden babaya gözaltı (2)

SERBEST BIRAKILDI

Konya'da boşanma aşamasında olan ve eşi ile 8 yaşındaki oğluna mahkemece yaklaşmama kararı bulunan Adıgüzel S., çocuğunun öğretmeni ve müdürü tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilen Adıgüzel S. savcılıkça serbest bırakıldı. Adıgüzel S'nin oğlunun sınıf öğretmeni Fatma Ö.'yü, ve okul müdürünü; oğlunu kendisine getirmedikleri için ölümle tehdit ettiği iddia edilmişti.

