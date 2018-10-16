HABER

Öğretmeni ölümle tehdit eden babaya gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 17:53 | Son Güncelleme

SERBEST BIRAKILDI Konya'da boşanma aşamasında olan ve eşi ile 8 yaşındaki oğluna mahkemece yaklaşmama kararı bulunan Adıgüzel S., çocuğunun öğretmeni ve  müdürü tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI
Konya'da boşanma aşamasında olan ve eşi ile 8 yaşındaki oğluna mahkemece yaklaşmama kararı bulunan Adıgüzel S., çocuğunun öğretmeni ve müdürü tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilen Adıgüzel S. savcılıkça serbest bırakıldı. Adıgüzel S'nin oğlunun sınıf öğretmeni Fatma Ö.'yü, ve okul müdürünü; oğlunu kendisine getirmedikleri için ölümle tehdit ettiği iddia edilmişti.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
88 yaşında sobadan zehirlenip öldü88 yaşında sobadan zehirlenip öldü
Evindeki yangında ölen yaşlı kadın toprağa verildiEvindeki yangında ölen yaşlı kadın toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversiteli Başak'ın mezarlıkta korkunç sonu!

Üniversiteli Başak'ın mezarlıkta korkunç sonu!

Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Tekirdağ'da yakalandı! Toplam ağırlığı şoke ett

Tekirdağ'da yakalandı! Toplam ağırlığı şoke ett

8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.