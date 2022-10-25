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Öğretmeni tarafından darp edilen öğrencinin annesi: Oğlum hata yaptı diye onlardan özür diledim

25.10.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da öğrencisini darp ettiği öne sürülen öğretmen Ö.K., gözaltına alındı. 14 yaşındaki öğrencinin ayağında kırık, vücudunda da darp izi olduğu tespit edilirken konu hakkında konuşan anne, ''Benim çocuğumun dayak yediğini kimse bana anlatmıyor ve ben bu esnada onlardan özür diliyorum oğlum hata yaptı diye. Oğlumu çağırdım. İçeri girdiğinde suratı kıpkırmızı, yüzü şiş, üstü başı toz içerisindeydi. 'Yüzün niye şiş' dedim ağlamaya başladı. Öğretmeninin dövdüğünü söyledi'' şeklinde konuştu.

Öğretmeni tarafından darp edilen öğrencinin annesi: Oğlum hata yaptı diye onlardan özür diledim

İddiaya göre, Manisa'daki bir ortaokulda görev yapan öğretmen Ö.K, ders sırasında pet şişeyle oynadığı gerekçesiyle uyardığı öğrencisi Y.Ç'yi (14) sınıfta darbetti. Olay sonrası okula çağrılan öğrencinin annesi, darbedildiğini gördüğü çocuğunu hastaneye götürdü. Ayağında iki kırık ve vücudunda darp izleri belirlenen çocuk, tedavisinin ardından darp raporu verilerek taburcu edildi. Annenin polise yaptığı şikayet sonrası yürütülen soruşturma kapsamında öğretmen Ö.K, gözaltına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan idari soruşturma kapsamında da öğretmenin açığa alındığı belirtildi. Açıklama yapan anne, oğlunun derste yaramazlık yaptığının bildirilmesi üzerine okula davet edildiğini, kimsenin kendisine oğlunun darbedildiği yönünde bilgi vermediğini öne sürdü.

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''SURATI KIPKIRMIZI, YÜZÜ ŞİŞTİ''

Y.Ç.'nin annesi, "45 dakika boyunca rehberlik servisinde oturduk, benim çocuğumun dayak yediğini kimse bana anlatmıyor ve ben bu esnada onlardan özür diliyorum oğlum hata yaptı diye. Aradım, oğlum telefonumu açtı ve rehberlik odasına çağırdım. İçeri girdiğinde suratı kıpkırmızı, yüzü şiş, üstü başı toz içerisinde. 'Yüzün niye şiş' dedim ağlamaya başladı. Öğretmeninin sınıf içinde kendisini dövdüğünü söyledi. Olayı görüp müdahale eden öğretmenler de karakola geldi, onlar da ifadelerini verdiler." diye konuştu.

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(AA)

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