HABER
  4. Öğretmeni tarafından darp edilen Yusuf’un bugün de derse alınmadığı iddia edildi

Öğretmeni tarafından darp edilen Yusuf’un bugün de derse alınmadığı iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 18:20 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Orhangazi Ortaokulu’nda okuyan ve öğretmeni tarafından dövülmesi güvenlik kameralarına yansıyan öğrenci hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı.

Eskişehir’de Orhangazi Ortaokulu’nda okuyan ve öğretmeni tarafından dövülmesi güvenlik kameralarına yansıyan öğrenci hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. Kaynaştırma öğrencisi Yusuf’un, bugün de Beden Eğitimi öğretmeni tarafından derse alınmadığı ifade edildi.
Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Orhangazi Ortaokulunda 5’inci sınıfta okuyan kaynaştırma öğrencisi Muhammed Yusuf Ş., aldığı ilaçlardan dolayı sınıfta uyuya kaldı. Öğrencinin sınıfta uyuduğunu gören öğretmen sınıfına gitmesi konusunda uyardı. Bunun üzerine özel kaynaştırma öğrencisi olan 10 yaşındaki çocuk, öğretmenine tepki gösterdi. Öğrencisi ile koridora çıkan öğretmenin ilk önce yerde olan çocuğa tekme attığı ardından ise yere vurduğu görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Bugün tekrar okula giden Yusuf’un, bu sefer de Beden Eğitimi öğretmeni tarafından derse alınmadığı iddia edildi. Anne Gülşah İzgi, Beden Eğitimi öğretmeninin çocuğuna, “Sen yaptığı hatayı biliyorsun” dediğini ve derse girmesine izin vermediğini ifade etti.

“Sen yaptığı hatayı biliyorsun’ demiş çocuğa”
Çocuğunun öğretmenleri ve arkadaşları tarafından dışlandığını ifade eden anne İzgi, “Yusuf’a okula gitmek istiyor musun diye sordum. ‘İstiyorum anne’ dedi. Çocuk seve seve geldi okula. Öğlen beni aradı. ‘Anne Reşat hoca beni derse almıyor’ dedi. Normalde girmesi gerekiyor. ’Neden almıyor anneciğim’ diye sordum. ‘Sen yaptığı hatayı biliyorsun’ demiş çocuğa. ’Bütün öğretmenler beni dışlıyor şu anda’ dedi. Okuldan almamı söyledi. Çocuğu eğitimden soğuttular. Okula gelip rehberlikle konuştum. ’Alır’ dediler ama alınmadı çocuğum” dedi.
Artık çocuğunun okula gitmek istemediğini ve ‘anne beni okuldan al’ dediğini aktaran Gülşah İzgi, yaptıklarının yanlarına kâr kalmayacağını söyleyerek, “Şuan psikolojisi bozuk ve baba ‘anne beni başka okula gönder’ dedi. ‘Neden anneciğim’ dedim. ‘okulda beni herkes dışlıyor, herkes kötü gözle bakıyor’ dedi. ‘Arkadaşlarım benimle oynamıyor’ dedi. Muhtemelen okulu değişecek ama onların yaptığı yanlarına kar kalmasın. Rehberliğin yanında Reşat hocayı çağırır mısınız dedim ama bana derste olduğunu ve çağıramayacaklarını söylediler. Yusuf’u almıyormuş derse dedim ama alınacağını söylediler. Ama yine alınmadı derse. Çocuğum dışlanıyor” açıklamalarında bulundu.
Bakanlık soruşturma başlattı
Öte yandan, konunun ortaya çıkmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Güvenlik kameralarının müfettişler tarafından izlenmesinin ardından olayın aydınlatılacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
Eren Enerji Türkiye’nin gururu olduEren Enerji Türkiye’nin gururu oldu
Evde 'Akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildiEvde 'Akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Haddini aştı! Atatürk hakkında skandal sözler

Haddini aştı! Atatürk hakkında skandal sözler

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Endoskopi sonrası 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Kanal İstanbul tartışması: Tarihin tozlu sayfalarına gömülmeli

Kanal İstanbul tartışması: Tarihin tozlu sayfalarına gömülmeli

Muğla'da sokak ortasında iğrenç olay! Tutuklandı

Sokak ortasında iğrenç olay!

Zonguldak'ta lisede skandal! Başına demir çubukla vurdu ve...

Lisede skandal! Başına demir çubukla vurdu ve...

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Interpol kırmızı bültenle arıyordu

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Interpol kırmızı bültenle arıyordu

4'üncü kattaki sınıfın penceresinden atlayan Rojbin, hayati tehlikeyi atlattı

Okulda pencereden atlamıştı! Rojbin'den iyi haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.