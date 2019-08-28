İSTANBUL (AA) - Pendik'te, "kendisini öldürmesi için kiralık katil olarak tuttuğunu" öne sürdüğü kadın öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öğretmen olan İlkay Sivaslı'nın İ.E. ile uzun yıllar sevgili oldukları, ilişkilerinin bitmesinin ardından ikilinin görüşmeye devam ettikleri, bu sırada öğretmen Sivaslı'nın İ.E'ye kredi çekerek borç para verdiği, bu nedenle taraflar arasında hukuki uyuşmazlık olduğu anlatıldı.

Öğretmen Sivaslı'nın son zamanlarda çeşitli nedenlerle psikolojik bunalıma girdiği, intihar etmeye karar verdiği, bir iki defa intihar etmeye kalkıştığı ancak başaramadığı anlatıldı.

İddianamede, öğretmen Sivaslı'nın 24 Mart'ta sosyal medya üzerinden şüpheli Tanju Doğan ile tanıştığı, ikilinin telefon üzerinden iletişime geçtikleri ve bir süre sonra da arkadaş oldukları kaydedildi.

Öğretmen Sivaslı'nın her buluşmalarından şüpheli Tanju Doğan'a 150-200 lira para verdiği aktarılan iddianamede, bir süre sonra öğretmen Sivaslı'nın şüpheli Doğan'a kendisini öldürmesini söylediği, şüphelinin ilk başta bunu kabul etmediği, ancak öğretmen Sivaslı'nın ısrarı üzerine şüpheli Doğan'ın "nasıl öldüreceğim" diye sorduğu ve "iple boğ" cevabını aldığı anlatıldı.