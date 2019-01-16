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Öğretmeni yaralayan velinin 18 yıla kadar hapsi istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 13:49 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'da 2 ay önce öğretmen  A.A.'yı silahla yaraladığı iddia edilen öğrenci velisi Celil Ayaz'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 10 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Serpil KIRKESER/İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR'da 2 ay önce öğretmen A.A.'yı silahla yaraladığı iddia edilen öğrenci velisi Celil Ayaz'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 10 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli Celil Ayaz önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianameye göre 7 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu. Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulunda okuyan H.T.Y., beden eğitimi öğretmeni A.A.'nın kendisi okulda darp ettiğini söyledi.

Celil Ayaz da yeğeni ile birlikte okula gitti, burada A.A.'nın üzerine yürüyerek yumruk attı. A.A.'da kendisini savunmak için Celil Ayaz'a tekme attı. Celil Ayaz, A.A.'ya tekrar vurdu. Bunun üzerine diğer öğretmenler Celil Ayaz'ı, A.A.'nın yanından uzaklaştırdı. Kısa bir süre sonra Ayaz cebinden tabanca çıkartarak A.A.'ya doğru koşmaya başladı, hedef alarak 5-6 kez ateş etti. A.A da sol bacağından yaralandı. A.A. yaralandıktan sonra okul içerisindeki bir odaya girdi. Tekrar koşan Ayaz, A.A.'yı yakalayamadı.

İKİ SUÇTAN İDDİANAME HAZIRLANDI

Ayaz elindeki silahın mermisi bittikten sonra olay yerinden ayrıldı. Soruşturma sonunda Celil Ayaz hakkında, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli Ayaz, önümüzdeki günlerde Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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