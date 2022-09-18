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'Öğretmenim' deyip 10 yaşındaki çocuğu istismar etti! Acılı anneden yürek yakan sözler: Çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor

18.09.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 'Öğretmenim' diyerek 10 yaşındaki kız öğrenciye araç içinde cinsel istismarda bulunan Mustafa Gökot, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kız çocuğunun annesi yaklaşık 3 bin kişiyle eylem yaptı. Davasından vazgeçmeyeceğini ifade eden acılı annenin "Benim çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor" sözleri yürekleri dağladı.

'Öğretmenim' deyip 10 yaşındaki çocuğu istismar etti! Acılı anneden yürek yakan sözler: Çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Mustafa Gökot'un (27) otomobilde cinsel istismarda bulunduğu H.Y.'nin (10) annesi Ş.I, yaklaşık 3 bin kişiyle eylem yaptı. Kızı için sessiz kalmayacağını ve davasından vazgeçmeyeceğini belirten Ş.I., "Çünkü 10 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Benim çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor" dedi.

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Ortaokul öğrencisi H.Y. okula giderken, iddiaya göre, yanında otomobil durdu. Sürücü Mustafa Gökot, kız öğrenciye kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götüreceğini söyledi. Gökot'a inanan H.Y. ise araca bindi. Bir süre sonra mahalle dışına çıkan Gökot, otomobilde H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu.

Çocuğun yaşadıklarını anlattığı öğretmenlerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Mustafa Gökot'u kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Olayı duyan mahalle sakinleri, karakolun önünde toplanarak Mustafa Gökot'u linç etmek istedi. Jandarma ekipleri, kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, Gökot, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

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"BENİM ÇOCUĞUMUN AĞZI HALEN ANNE SÜTÜ KOKUYOR"

Cinsel istismara uğrayan kızın annesi Ş.I. ve mahalle sakinleri ellerinde pankartlarla eylem yaptı. Pazar yerinde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, 'Çocuklara uzanan eller kırılsın' sloganları attı. Elinde tuttuğu 'İstismara sessiz kalma ses ol' yazılı pankartıyla eylemde en öne sırada yer alan ve eşinden boşandığı öğrenilen Ş.I., kızına yapılan ahlaksızlığa sessiz kalmayacağını söyledi. Kendisine destek olan kalabalığa da teşekkür eden anne Ş.I., şöyle konuştu:

"Çocuğuma yapılan cinsel istismar, tecavüz, yapılan bu ahlaksızlığa ve zorbalığa karşı susmayacağız, sesimizi duyuracağız. Biz şu an susarsak herkes susar. Ben konuşmasaydım, ben üstünü kapatsaydım, bugün bana yapıldıysa yarın sizin çocuklarınıza yapılacaktı. Onun için ben susmayacağım. Ben sonuna kadar sesimi duyuracağım, davamdan vazgeçmeyeceğim. Bana destek verdiğiniz, benim arkamda durduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Ben sesimi çıkarmasam sizin çocuğunuz olabilirdi. Ben utanmıyorum, hiçbir zaman da utanmayacağım da. Çünkü 10 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Benim çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Kahramanmaraş cinsel saldırı
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