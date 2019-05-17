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Öğretmenin aracına şok saldırı! "Bu neden bana yapıldı, psikolojik olarak yıkıldım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 10:40 | Son Güncelleme

Isparta'da sınıf öğretmeni Taşkın Yakışan'ın (47) okulun yakınına park ettiği otomobiline, asit benzeri bir madde dökülerek zarar verildi. Şikayetçi olan Yakışan, "Sıfır aldığım araca gözüm gibi bakıyordum. Psikolojik olarak yıkıldım" dedi.

Isparta'nın Davraz Mahallesi'ndeki Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 22 yıllık eğitimci Taşkın Yakışan, geçen yıl 69 bin liraya satın aldığı otomobilini 15 Mayıs Çarşamba günü okulun karşı tarafındaki apartmanların önüne park etti. Daha sonra okula giden Taşkın Yakışan, öğle arasında evine gitmek için aracının yanına geldiğinde şok oldu. Otomobilin sağ kapısının üzerindeki boyanın kalktığını gören Yakışan, diğer bölümleri de inceledi. Tavan hariç aracının dört yanında boyanın kabardığını fark eden Taşkın Yakışan, durumu polise haber verdi.

Öğretmenin aracına asitli saldırı

ASİT BENZERİ MADDE DÖKÜLMÜŞ

ASİT BENZERİ MADDE DÖKÜLMÜŞ
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede aracın üzerine asit benzeri bir madde dökülerek, bez ya da benzer bir şeyle sürüldüğünü ve boyasına zarar verildiğini belirledi. Taşkın Yakışan, olayla ilgili şikayetçi olurken, polis araçta parmak izi çalışması yaptı, çevrede güvenlik kamerası olup olmadığını da araştırmaya başladı.

'BU NEDEN BANA YAPILDI'

'BU NEDEN BANA YAPILDI'
Aracını o halde gördüğünde büyük şok yaşadığını söyleyen Taşkın Yakışan, olayı şöyle anlattı:
"Her zaman olduğu gibi arabamı sabah okulun karşısında bulunan apartmanların önündeki yola, aynı yerine park ettim. Öğlen eve gitmek için arabamın yanına geldiğimde boyaların kabardığını gördüm. Detaylı inceledikten sonra tavan hariç her yerde bu durumun olduğunu gördüm. Hemen polisi aradım. Polislerden arabamın üzerine asit benzeri bir madde döküldüğünü öğrendim. Aracımın kapıları olmak üzere tavan hariç tüm bölgelerde boyası zarar gördü. Polisler yaptığı incelemede parmak izi aldı. Ancak bu olayı kimin yaptığına dair delil yok. Ne kamera kaydı, ne bir tanık hiçbir şey yok.
Bu neden bana yapıldı. Ben bir öğretmenim, kimseyle husumetim yok. Şüphelendiğim hiç kimse de yok. Sıfır almış olduğum araca gözüm gibi bakıyordum. Ben aracımı yıkamada bile fırçaya sokmayan insanım. Şu an arabanın halini böyle görünce psikolojik olarak çok yıkıldım. Suçluların en yakın zamanda yakalanıp, cezalarını bulmalarını istiyorum."

'ORGANİZE BİR OLAY GİBİ'

'ORGANİZE BİR OLAY GİBİ'
Aynı bölgeye diğer öğretmenlerin de araçlarını park ettiğini kaydeden Taşkın Yakışan, "Başka bir kimseye değil sadece benim aracıma yapılıyor. İyi niyetli bir yaklaşım olmadığını gösteriyor. Sağ kapının boyası kabarmış. Nasıl bir madde, onu da anlamış değilim. Bu bence özellikle düşünülerek, organize bir olay gibi" dedi. (DHA)
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ısparta asit araba öğretmen

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dünya malı mübarek psıkolojin bozulmasın bence
Dış güçlerin işi olmalı.
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