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Öğretmenin dikkati ailesini kurtardı

11.02.2021 13:51 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobil ve 3 kamyonun karıştığı kazada öğretmen Cumali Bilgili ve ailesi faciadan döndü.Alınan bilgiye göre, Kozan-Kadirli karayolunda meydana gelen kazada, Adıyaman’da öğretmenlik yapan Cumali Bilgili, içinde eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu 01 LB 899 plakalı otomobil ile giderken, hatalı sollama yapan kamyonu fark etti.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobil ve 3 kamyonun karıştığı kazada öğretmen Cumali Bilgili ve ailesi faciadan döndü.
Alınan bilgiye göre, Kozan-Kadirli karayolunda meydana gelen kazada, Adıyaman’da öğretmenlik yapan Cumali Bilgili, içinde eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu 01 LB 899 plakalı otomobil ile giderken, hatalı sollama yapan kamyonu fark etti. Direksiyonu kırarak yoldan çıkan öğretmen ailesiyle birlikte olası bir faciadan kurtuldu.
Kazada yüzlerce içki şişesi yüklü Aykut Arabacı yönetimindeki 31 LS 929 plakalı kamyon devrildi. Batuhan Kara’nın kullandığı 01 AGS 865 plakalı kamyon ve Serdar Akyar idaresindeki 01 AFZ 340 plakalı kamyon da kazaya karıştı. Sürücüler de kazadan yara almadan kurtarıldı.
Çekici yardımı ile devrilen kamyon karayolundan kaldırılırken kırılan yüzlerce içki şişesi etrafa saçıldı.
Kamyonun üzerine devrilmesini son anda manevra yaparak kurtaran Cumali Bilgili ve ailesi kazayı ucuz atlattıklarını, kamyon sürücüsünün sollaması ile son anda kurtulduklarını söylediler.

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