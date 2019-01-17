Öğretmenin dikkati rezaleti ortaya çıkardı! Öğrenciye organize cinsel istismar....

Korkunç istismar olayı, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde gerçekleşti. Bir ilköğretim okulunun 3'üncü sınıf öğrencisi N.'nin ruh halindeki değişiklik, öğretmeninin dikkatini çekti. 9 yaşındaki kız çocuğunun anlattıkları sonrası gerçek öğrenildi. N.'nin, 2 akrabası ve onlarla arkadaş olan 2 komşusu tarafından yaklaşık bir yıl boyunca cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre; Evli ve 3 çocuk babası M.D. (43), B. D. (21), M. B. ve O.B. (20), çocuğa 9 ay süreyle alıkoyarak istismarda bulundu. 11 Ocak'ta N.'nin öğretmeni tarafından ortaya çıkarılan olay, önce güvenlik birimlerine ardından da adli makamlara intikal etti.

AİLEDEN ALINIP YURDA VERİLDİ

Polis ve savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebi ile Doğanşehir Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanarak Malatya Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Askerlik görevini yapan O.B ise birliğinden teslim alındı. Aylardır bir kabusun içinde yaşayan çocuk, soruşturma tamamlanana kadar devlet himayesinde bir yurtta tutulacak. Savcılık tarafından ise dosyaya gizlilik kararı konuldu.

