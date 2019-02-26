'Öğretmenin kızıp, yanağını sıktığı öğrenci okula gitmek istemiyor' iddiası

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Geyve ilçesinde eğitim gören birinci sınıf öğrencisi Y.A.'nın (7) anne ve babası, öğretmeninin ödev nedeniyle kızdığı çocuklarının yanağını sıkarak kızarttığını, korkan kızlarının da okula gitmek istemediğini iddia etti. Çift, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürü ise iddiayı kabul etmedi. Geyve Şehit Atanur Bulut İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Y.A., iddiaya göre, geçen hafta perşembe günü verilen ödevi sınıfta okuyamadı. Bunun üzerine sınıf öğretmeni kız öğrencinin yanağını eliyle sıktı. Okuldan eve ağlayarak gelen Y.A., anne ve babasına olayı anlattı. Anne Nigar ve baba Erkan A., okul müdürü ve Geyve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne öğretmen hakkında şikayette bulundu. Okul müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün şikayeti dikkate almadığını iddia eden çift, bu kez Geyve Cumhuriyet Savcılığı'na öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alınan Y.A., daha sonra yüzünde darp ve cebir izinin olup olmadığının tespiti için Geyve Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kızın yapılan muayenesinde doktor tarafından darp ve cebir izine rastlanmadığına dair rapor verildi. KORKUDAN OKULA GİTMEK İSTEMİYOR Anne Nigar A. kızının okuldan eve ağlayarak geldiğini ifade ederek, "Kızım ağlayarak kapıdan içeri girince ne olduğunu sordum. Bana öğretmeninin verdiği ödevi okuyamadığı için yanağına çimdik attığını ve bağırdığını söyledi. Yanağı kırmızı ve tırnak izi vardı. Okul müdürünü ve öğretmeni aradım, şiddet olmadığını söylediler. Kızımın yanağının fotoğrafını çektim. Eşim okula gidip müdüre durumu anlatmış ama ilgilenmemiş. Sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gitmiş, orada da ilgilenilmemiş. Biz de Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Cumhuriyet Savcılığı bizi polise gönderdi. Polis, pedagog ve avukat eşliğinde kızımın ifadesini alıp, darp, cebir izi var mı yok mu diye doktora sevk etti. Doktor darp, cebir izi olmadığı yönünde rapor verdi. Öğretmenden şikayetçiyiz, çocuğumuzun sınıfının veya okulunun değiştirilmesini istiyoruz" dedi. Baba Erkan A. ise kızının öğretmen korkusundan olayın yaşandığı günden itibaren okula gitmediğini ve gitmek istemediğini belirterek, "Kızımın psikolojisi bozuldu. Okula gitmek istemiyor. Nereye müracaat ettiysek sonuç almadık. Bize yardım edilmesini istiyoruz" diye konuştu. Öğrenci Y.A. da öğretmenin ödevi okuyamadığı için yanağını çimdikleyip bağırdığını, çok korktuğunu ve okula gitmek istemediğini söyledi. Geyve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Atanur Bulut İlkokulu Müdürü ise Y.A. ile anne ve babasının iddialarını kabul etmedi.

