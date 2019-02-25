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Öğretmenin korkunç ölümü! Ambulansın çarpmasıyla metrelerce savruldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 02:22 | Son Güncelleme

Antalya'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Burhanettin Şirin'e (52), ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle 70 metre savrulan Şirin hayatını kaybetti.

Öğretmenin korkunç ölümü! Ambulansın çarpmasıyla metrelerce savruldu!

Kaza, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Batı Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Öğretmen Burhanettin Şirin, Hurma Mahallesi'nden Liman Mahallesi'ne geçmek için Batı Çevreyolu üzerindeki yaya geçidini kullanmak istedi.

METRELERCE SAVRULDU

Yaya geçidine çıkan Şirin'e, o sırada Kemer'den Antalya'ya hasta nakli yapan özel bir hastaneye ait 07 KCE 47 plakalı ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre savrulan Şirin'e ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlık görevlileri yaptı. Şirin olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polisin incelemesinin ardından Şirin'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Burhanettin Şirin trafik kazası

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