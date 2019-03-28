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Öğretmenin 'kötü alışkanlığı' dilini bu hale getirdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2019 12:19 | Son Güncelleme

İngiltere'de çalışan bir öğretmenin yoğun iş temposuna karşı bulduğu çözüm ilginç bir sağlık sorununa neden oldu.

Öğretmenin 'kötü alışkanlığı' dilini bu hale getirdi!

Dan Royals günde en az 6 kutu enerji içeceği tüketir hale geldi. Her kutunun içinde en az 13 çay kaşığı şeker bulunan enerji içecekleri öğretmenin dilinin dış yüzeyini soydu.

'ENERJİ İÇECEĞİ DİLİMİ YEDİ'

Dilinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen enerji içeceği bağımlılarına 'bu dilimin dış görünüşü bir de iç organlarımdaki hasarı düşünün' diye uyarıda bulundu.

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Royals 'enerji içeceğinin dilini yediğini' öne sürdü.

Uzmanlar konuyla ilgili uyarıyor. Düzenli olarak enerji içeceği tüketenlerin damarları daha az esnek hale geliyor. Bu esnekliğin az olması damarlarda yağ ve şeker birikmesine neden oluyor. Bu da
kolestroldan kalp rahatsızlıklarına kadar bir çok hastalığın meydana gelmesine neden oluyor.

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