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  4. Öğretmenin, öğrencilere soba maşasıyla şiddetine 5 müfettiş görevlendirildi

Öğretmenin, öğrencilere soba maşasıyla şiddetine 5 müfettiş görevlendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

Siirt’in Şirvan ilçesi Demirkapı köyünde sıcak soba maşası ile 3 öğrencinin vücutlarının çeşitli yerlerini yaktığı öne sürülen ilkokul öğretmeni A.K.’nin açığa alınmasının ardından olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirildi.13 Ocak’ta yaşanan olay, Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki ilkokulda meydana geldi.

Siirt’in Şirvan ilçesi Demirkapı köyünde sıcak soba maşası ile 3 öğrencinin vücutlarının çeşitli yerlerini yaktığı öne sürülen ilkokul öğretmeni A.K.’nin açığa alınmasının ardından olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirildi.
13 Ocak’ta yaşanan olay, Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki ilkokulda meydana geldi. Sınıf öğretmeni A.K., iddiaya göre, öğrencileri B.Ç. (7), Ç.G. (9) ve M.Ç.’nin (9) vücutlarının çeşitli yerlerini sıcak soba maşası ile yaktı. Ailelerin suç duyurusunda bulunmasının ardından A.K. açığa alındı. Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlattı. Müdürlük tarafından görevlendirilen 5 müfettiş, incelemede bulunmak üzere köye gitti.

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