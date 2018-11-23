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Öğretmenin öğrencisinin üzerine içecek döktüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 09:57 | Son Güncelleme

Öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine idari soruşturma başlatıldı

Tokat'ta öğretmenin, lise öğrencisinin üzerine içecek döktüğü iddiasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, lise birinci sınıf öğrencisi F.Ü. (14), teneffüste okul kantininden kağıt bardakta sıcak kakao aldı.

İçecekten biraz içen F.Ü, ders zilinin çalması üzerine sınıfa giderek bardağı camın kenarına koydu. Bir arkadaşının istemesi üzerine bardağın içindeki tahta kaşığı verdiği sırada edebiyat öğretmeni H.Ö.E, F.Ü'yü gördü.

Bardağı alarak içeceği F.Ü'nün başına döken H.Ö.E, üzerini temizlemesini söyleyerek öğrencisini sınıftan çıkardı.

Okul müdür yardımcısının yanına giderek olayı anlatan F.Ü, rehberlik öğretmeni tarafından evine gönderildi.

F.Ü'nün evine giderek yaşadıklarını anlatması üzerine ailesi, çocuklarını Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirdi.

Emniyete giderek öğretmen H.Ö.E'den şikayetçi olan aile, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de şikayet dilekçesi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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