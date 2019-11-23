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“Öğretmenin Sesi” klibi sosyal medyada büyük beğeni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 10:24 | Son Güncelleme

İzmir’de yaşayan öğretmenlerce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan "Öğretmenin Sesi" klibi sosyal medyada ilgi çekti.24 Kasım Öğretmenler Günü için İzmir’de öğretmenler tarafından anlamlı bir klip hazırlandı.

“Öğretmenin Sesi” klibi sosyal medyada büyük beğeni topladı

İzmir’de yaşayan öğretmenlerce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan "Öğretmenin Sesi" klibi sosyal medyada ilgi çekti.
24 Kasım Öğretmenler Günü için İzmir’de öğretmenler tarafından anlamlı bir klip hazırlandı. Yönetmenliğini Ayşe Gündüz ve Filiz Kumlu’nun üstlendiği, söz ve müziğin Çağdaş Sevinç’e ait olan “Öğretmenin Sesi” isimli klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. Öğretmenlerin ve öğrencilerin birlikte yer aldığı klip, veliler ve öğrencilerden çok sayıda yorum aldı.
Söz ve müziği öğretmenlere ait olan ve paylaşılan klip, bütün öğretmenlere armağan edildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de, öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayarak klip için teşekkür etti.

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